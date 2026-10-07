Messi: "Fue un orgullo muy grande"

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- Lionel Messi afirmó este martes que "fue un orgullo muy grande defender esta camiseta" y que "jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", tras la victoria de este martes por 3-0 con un gol suyo ante Benín en su último partido con la Albiceleste, jugado en el estadio Monumental de Buenos Aires. EFE
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