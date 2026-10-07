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Martínez (Sumar) defiende que aunque Puigdemont no le "gusta nada", tiene "todo el derecho a participar en política"

08/04/2025 El diputado de Sumar Lander Martínez durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota hoy la toma en consideración de la proposición de ley para que los productos ópticos y de salud visual sean gratuitos para los menores de edad. Esta es una propuesta del Parlamento de Andalucía que aboga por que las gafas, lentillas o lentes, así como los productos de salud visual, que utilicen los menores de edad, sean financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
08/04/2025 El diputado de Sumar Lander Martínez durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota hoy la toma en consideración de la proposición de ley para que los productos ópticos y de salud visual sean gratuitos para los menores de edad. Esta es una propuesta del Parlamento de Andalucía que aboga por que las gafas, lentillas o lentes, así como los productos de salud visual, que utilicen los menores de edad, sean financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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El diputado de Sumar Lander Martínez ha afirmado que, aunque no le "gusta nada" Carles Puigdemont, tiene "todo el derecho del mundo a participar con normalidad en la política" y, por ello, considera que "ha pasado demasiado tiempo hasta que ha podido hacerlo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el diputado vizcaíno se ha pronunciado de este modo en relación al aval del Tribunal Constitucional a la amnistía para el delito de malversación del 'procés' y, de este modo, la posibilidad de que pueda regresar a Cataluña el expresiente catalán.

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Según ha indicado, aunque no le "gusta nada" Carles Puigdemont y espera que no tenga "un buen resultado" electoral en Cataluña, quiere que tenga "todo el derecho del mundo a participar en las elecciones, a hacer su campaña, a hacer sus discursos, a participar con normalidad en la política". Así, considera que "ha pasado demasiado tiempo hasta que ha podido hacerlo".

Martínez ha censurado que "ha tomado decisiones erróneas" como el voto en contra de Junts a los Decretos de Vivienda, y ha sido "muy difícil" trabajar con Junts durante la legislatura.

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De este modo, ha lamentado que la formación catalana "ha dejado claro que, a pesar de investir a un gobierno progresista, su agenda tenía mucho que ver con la derecha y con la derecha empresarial y con la derecha rentista y con la derecha de los grandes propietarios", y, además, se ha mostrado "muy impredecible".

"Era muy difícil saber qué era lo que Junts quería. Sin saber lo que quieren, más allá de demostrar su fuerza, es muy difícil negociar con una fuerza política así", ha señalado el diputado de Sumar, que ha apuntado que, aunque "al final ha habido cosas que han salido adelante" con "muchísimo esfuerzo para construir mayorías", en otras "ha sido imposible porque el diálogo era muy difícil con esta fuerza política".

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