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La notaria más joven de España, con 23 años, se toma con calma tener “la vida resuelta”

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Fermín Cabanillas

Sevilla, 7 oct (EFE).- Con 23 años recién cumplidos, Julia Cejudo Mesa se convirtió el pasado septiembre en la notaria más joven de España, pero, a pesar de la responsabilidad que ahora tendrá que asumir, asegura que se toma con calma “tener la vida resuelta”.

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Lo explica en una entrevista con EFE en Sevilla, en una pausa de las prácticas que realiza en una notaria para terminar de pulir todos los conceptos que pronto tendrá que aplicar en su propio despacho y al frente de su equipo, mientras se plantea si ocupa una vacante en algún lugar de España o bien se establece por su cuenta.

La nueva notaria consiguió el número 2 en las oposiciones celebradas a principios de año y hechas públicas en septiembre en el Boletín Oficial del Estado, que concreta que obtuvo 53 puntos en la prueba, y por delante de ella solo estuvo el egresado del grado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Ricardo Laso Gibert, con 53,05.

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La nueva notaria dice que prefiere tener un destino “cerca de casa”, y explica con toda naturalidad cómo ha conseguido ser la número 2 de todo el país, en una prueba que superaron 126 aspirantes, y la persona con menos nota que consiguió plaza lo hizo con 20,20.

“Como me gusta mucho el derecho privado, y no quería ejercer la abogacía, me informé de las distintas opciones”, afirma, y confió en la experiencia de gente como sus profesores, para valorar, incluso, ser inspectora de Hacienda o algo similar al terminar la carrera de Derecho.

Finalmente, asegura que fueron muchos los factores que inclinaron la balanza, pero, sobre todo, que en una notaría “se tiene un trato cercano continuamente con el publico”, y se puede ser empresaria y tener un equipo al cargo, de modo que comenzó el proceso para prepararse las oposiciones.

Y no es algo fácil, porque cuando se termina la carrera hay que buscar una academia preparatoria, que en su caso, aunque ella vive en Carmona, estaba en Sevilla capital, y eligió para prepararse con el “sistema de vueltas”, que consiste en avanzar por todo el contenido de principio a fin sin detenerse a repasar el material anterior, para luego volver a empezar desde el primer tema en sucesivas pasadas.

Así, se preparó a conciencia, manteniendo lo que ha sido su dinámica de vida, porque asegura que siempre le ha gustado estudiar, pero no se ha contentado con obtener la plaza, sino que ahora se prepara con unas prácticas “para conseguir ser una buena profesional una vez la oposición aprobada”.

Julia Cejudo dice que está valorando todo para comenzar a gestionar una notaría cuanto antes, y que se ha asesorado para ser una empresaria con solo 23 años. "Al final, al tema de ser empresaria te acostumbras con el paso del tempo, y todo irá sobre ruedas”.

Y mientras practica lo que será su vida, señala que su puesto en las oposiciones le permitirá tener ventaja a la hora de elegir destino, “porque eso es por orden de nota”, y ella aspira a quedarse en Andalucía, pero para eso habrá que esperar a ver qué colega se jubila y deja su plaza o si bien ella decide establecerse por su cuenta.

Y lo valora mientras asegura que no tenía muy claro poder sacar la plaza a la primera, pero toda la gente que la rodea le ha mostrado un apoyo que la ha ayudado a conseguirlo, y, con vistas a cumplir 24 años el próximo verano mira al futuro con ganas de ver en primera persona cómo es la vida de una notaria, sin prisas por hacer la maleta pero ilusionada con la posibilidad de dar fe en cualquier lugar de España. EFE

fcs/fs/lml

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