La ministra de Vivienda dice que no hay menos oferta de alquiler y culpa a la especulación

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Madrid, 7 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no hay menos casas en alquiler desde que gobiernan, sino menos rotación, y que quién está impidiendo acceder a las personas al arrendamiento es la especulación.

Preguntada por el informe de Idealista que cifraba en casi 400.000 las viviendas que habían salido del alquiler desde 2018, la ministra ha matizado estos datos y ha asegurado que lo que se ha producido es que cada año hay más gente viviendo en alquiler.

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"Por tanto, no hay menos viviendas en alquiler, sino que nos encontramos en los máximos de vivienda en alquiler. En nuestro país hay más estabilidad gracias a este Gobierno, que pasó de contratos de tres años a contratos de cinco años, y por tanto, menos rotación", ha afirmado en una entrevista en Antena 3.

Asimismo, ha agregado que, cuando un español no compite con su salario en el alquiler en ese 'casting', sino que el que llega es un gran inversor que va a especular con esas viviendas, "no hay competición posible".

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En este sentido, ha recalcado que el problema no son los pequeños propietarios, que como los inquilinos también van a tener deducciones fiscales.

La ministra ha lamentado que la vivienda haya dejado de ser un bien de interés social para ser un activo financiero como el oro o las acciones, y ha añadido que a los especuladores les sale más rentable montar los "chiringuitos" de los pisos turísticos.

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La ministra de Vivienda ha afirmado que la soberanía popular no se extingue cuando se convocan elecciones, sino que permanece en el Congreso de los Diputados en su Diputación Permanente, y que si hay un asunto de emergencia que convoca a la mayoría de los españoles es el de la vivienda.

Por otro lado, ha afirmado que los reales decretos no entienden de colores políticos, que Junts tiene que explicar su rechazo, que los desahucios son un drama social y que Urbagestión, los caseros de Maricarmen Abascal, y sus abogados, no le merecen ninguna consideración porque "toda España les ha visto actuar".

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Además, se ha referido a la Sareb como "la herencia más envenenada" que dejó Mariano Rajoy y ha añadido que tras "expropiar" esos 40.000 pisos ya se están poniendo a disposición de la gente.

Sobre el "cacao" de la primera rueda de prensa en la que se aprobaron los dos decretos de vivienda que decayeron el pasado viernes, ha afirmado que no ha trabajado ni explicado ninguna norma que conociera más que esas, pero que fueron días muy intensos de mucho trabajo y de mucha conversación.

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Rodríguez también ha celebrado que los jóvenes se manifiesten y no estén "anestesiados" y que se haya elevado la cifra de viviendas protegidas con su Gobierno, que se encontró con un sector de la construcción que estaba en "encefalograma plano". EFE