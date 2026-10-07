Espana agencias

La ministra de Vivienda dice que no hay menos oferta de alquiler y culpa a la especulación

Guardar

Madrid, 7 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no hay menos casas en alquiler desde que gobiernan, sino menos rotación, y que quién está impidiendo acceder a las personas al arrendamiento es la especulación.

Preguntada por el informe de Idealista que cifraba en casi 400.000 las viviendas que habían salido del alquiler desde 2018, la ministra ha matizado estos datos y ha asegurado que lo que se ha producido es que cada año hay más gente viviendo en alquiler.

PUBLICIDAD

"Por tanto, no hay menos viviendas en alquiler, sino que nos encontramos en los máximos de vivienda en alquiler. En nuestro país hay más estabilidad gracias a este Gobierno, que pasó de contratos de tres años a contratos de cinco años, y por tanto, menos rotación", ha afirmado en una entrevista en Antena 3.

Asimismo, ha agregado que, cuando un español no compite con su salario en el alquiler en ese 'casting', sino que el que llega es un gran inversor que va a especular con esas viviendas, "no hay competición posible".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha recalcado que el problema no son los pequeños propietarios, que como los inquilinos también van a tener deducciones fiscales.

La ministra ha lamentado que la vivienda haya dejado de ser un bien de interés social para ser un activo financiero como el oro o las acciones, y ha añadido que a los especuladores les sale más rentable montar los "chiringuitos" de los pisos turísticos.

La ministra de Vivienda ha afirmado que la soberanía popular no se extingue cuando se convocan elecciones, sino que permanece en el Congreso de los Diputados en su Diputación Permanente, y que si hay un asunto de emergencia que convoca a la mayoría de los españoles es el de la vivienda.

Por otro lado, ha afirmado que los reales decretos no entienden de colores políticos, que Junts tiene que explicar su rechazo, que los desahucios son un drama social y que Urbagestión, los caseros de Maricarmen Abascal, y sus abogados, no le merecen ninguna consideración porque "toda España les ha visto actuar".

Además, se ha referido a la Sareb como "la herencia más envenenada" que dejó Mariano Rajoy y ha añadido que tras "expropiar" esos 40.000 pisos ya se están poniendo a disposición de la gente.

Sobre el "cacao" de la primera rueda de prensa en la que se aprobaron los dos decretos de vivienda que decayeron el pasado viernes, ha afirmado que no ha trabajado ni explicado ninguna norma que conociera más que esas, pero que fueron días muy intensos de mucho trabajo y de mucha conversación.

Rodríguez también ha celebrado que los jóvenes se manifiesten y no estén "anestesiados" y que se haya elevado la cifra de viviendas protegidas con su Gobierno, que se encontró con un sector de la construcción que estaba en "encefalograma plano". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años

Esta decisión llega tras varios incidentes: las manifestaciones han dejado ya a 217 estudiantes heridos, entre ellos un adolescente de 15 años que perdió los dientes al ser disparado en la cara y a corta distancia con un bote de gas lacrimógeno

Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

El escrito sostiene que “sin delito no hay autor” y rebate la tesis de que la mujer del presidente utilizara su posición para impulsar su trayectoria profesional en la Universidad Complutense

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: será antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid sacará su primera obra autobiográfica publicada por la editorial Planeta el próximo mes de diciembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos

La televisión pública checa ha decidido no participar ni retransmitir el festival por los elevados costes

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

La historia de cómo una empresa británica y otra canadiense pusieron en jaque a España este verano por falta de aviones contra incendios

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

ECONOMÍA

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”