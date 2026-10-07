La Diputación Permanente votará el 16 de octubre el decreto de la dana y el de O.Medio

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(Corrige la información NA3159 porque no se trata de los decretos de vivienda, sino de otros dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros)

Madrid, 7 oct (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso se reunirá el próximo 16 de octubre para debatir y votar el decreto ley de medidas para paliar los efectos de la dana y el decreto aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias de la crisis de Oriente Medio. EFE

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