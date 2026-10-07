18/06/2021 Juzgan a un hombre por romper los dientes y la nariz a otro que le recriminó que no guardara la fila del taxi. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, a las 10.30 horas, a un hombre acusado de agredir a otro que le había recriminado por no guardar el orden de espera en una parada de taxi y al que rompió los dientes y la nariz. POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, a las 10.30 horas, a un hombre acusado de agredir a otro que le había recriminado por no guardar el orden de espera en una parada de taxi y al que rompió los dientes y la nariz.

La Fiscalía, que pide año y medio de prisión y 4.700 euros de indemnización por un delito de lesiones, explica en que la víctima se disponía a subirse en un taxi cuando vio que el procesado no respetaba la fila. Entonces, se lo reprochó y el aludido, "actuando con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un fuerte cabezazo en la cara".

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Como consecuencia, el agredido sufrió rotura de dientes y luxación del cartílago nasal. Tiene como secuelas defecto estético por rotura parcial de los incisivos centrales inferiores y desviación del tabique nasal