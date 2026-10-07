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Illa emplaza a la líder de Aliança Catalana a aclarar si recibe financiación israelí

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha emplazado este miércoles a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a aclarar si su partido recibe financiación israelí.

Lo ha planteado en la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlament, después de que la líder del partido de extrema derecha haya aprovechado su turno de palabra para rememorar los atentados yihadistas de Hamás el 7 de octubre de 2023, que según ha indicado acabaron con un balance de "1.195 judíos asesinados y 251 secuestrados".

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Fue, ha dicho, "uno de los atentados islamistas más sanguinarios de la historia", pero el Govern de Illa y sus socios "continúan hablando indecentemente de genocidio palestino", ha protestado, "como si Israel no tuviese derecho a salvaguardar la vida de sus ciudadanos o recuperar los cadáveres" de los judíos asesinados.

Orriols incluso ha acusado a todos los gobiernos presididos por los espacios políticos que representan Junts, ERC y el PSC, desde 2004, de haber "financiado la yihad con dinero público", al "regalar más de ocho millones de euros" a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina.

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Según Orriols, la UNRWA es "un organismo que ha colaborado con el terrorismo islámico palestino y ha adoctrinado a las nuevas generaciones en el odio contra los judíos".

La presidenta de Aliança y alcaldesa de Ripoll (Girona) ha llegado a acusar a Illa de "bajarse los pantalones ante el Islam" y ha terminado su intervención con un "Visca Israel i visca Catalunya".

"No se baje los pantalones ante Israel"

"Usted es una demagoga", ha replicado el presidente catalán, que ha recordado que "todos los grupos" del Parlament "condenaron el atentado" de Hamás de hace tres años.

Illa ha arrojado sospechas sobre la financiación que pueda estar recibiendo Aliança Catalana: "¿Quién le ha encargado esta pregunta? ¿Recibe algo a cambio?".

"¿Usted recibe dinero de Israel o de alguna entidad proisraelí?", ha insistido Illa, que ha reivindicado la labor de la UNRWA y ha recalcado que incluso soldados israelíes han denunciado lo que está pasando en Gaza.

Y ha remachado: "Yo no me bajo los pantalones ante nadie. Tampoco se los baje usted ante Israel". EFE

(Foto) (Vídeo)

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