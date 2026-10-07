Illa cree que Feijóo no merece el apoyo de Cataluña y augura que "no lo tendrá"

05/10/2026 El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de seguimiento del plan Inuncat, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de una reunión de seguimiento del plan Inuncat por el episodio de lluvias intensas en Catalunya. El plan se mantiene activado en fase de emergencia. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

Guardar

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no merece el apoyo de los catalanes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha augurado que "no lo tendrá".

En su respuesta al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en la sesión de control al Govern en el Parlament, Illa ha reprochado a los populares su posición respecto a la financiación, la oficialidad del catalán en la UE y su 'no' a los decretos de vivienda del Gobierno.

PUBLICIDAD

"Boicotear el catalán en Europa. Boicotear la financiación autonómica. Impedir con su voto que se paren desahucios. Y me viene a dar lecciones de mercado. Vamos, hombre. Feijóo no merece el apoyo de Cataluña. No lo merece. Ni él ni usted", ha dicho Illa.

Fernández le ha replicado que el PP tiene mejores propuestas en vivienda que los socialistas, y le ha afeado que el Gobierno ha roto la esperanza de una generación de jóvenes en Cataluña y en el resto de España: "Y lo vamos a arreglar nosotros. Se pongan como se pongan".

PUBLICIDAD

En una sesión marcada por la convocatoria de las generales, Illa ha alertado de que las elecciones implicarán decidir entre "coalición progresista o coalición involucionista", en referencia a PP y Vox, y ha pedido a Junts que aclare su posición y decida con quién está.

"EXCUSA" PARA CONVOCAR ELECCIONES

La presidenta de Junts en la Cámara, Mònica Sales, ha recriminado a Illa falta de resultados en sus negociaciones con el Gobierno en esta legislatura que termina, y ha asegurado que los decretos de vivienda que PP, Vox y Junts tumbaron eran una "excusa para convocar elecciones".

PUBLICIDAD

Illa ha reprendido a Junts su 'no' a los decretos, y les ha preguntado si creen que los problemas que ellos no solucionaron cuando gobernaban los piensan solucionar con PP y Vox: "La financiación, el catalán en Europa, el puerto y el aeropuerto, ¿lo piensa solucionar con la coalición involucionista?".

Ha defendido que el Gobierno haya aprobado de nuevo las medidas en vivienda y las lleve a la Diputación Permanente del Congreso: "Ayer el Consejo de Ministros aprobó unos decretos para evitar desahucios que serán convalidados por la Diputación Permanente. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no son relevantes ahí".

PUBLICIDAD

"¿CUÁL ES SU PRIORIDAD NACIONAL?"

También sobre la vivienda ha tratado la pregunta del presidente de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, que ha culpado a la "política inmigracionista" de la izquierda de los problemas de acceso a la vivienda.

PUBLICIDAD

Illa ha replicado que Maricarmen, la vecina de Madrid de 87 años desahuciada, era ciudadana española y no magrebí: "¿Cuál es su prioridad nacional? ¿Garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos o desahuciar a la gente?".

LA UNIDAD ANTIDESAHUCIOS

En su intervención, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha acusado al presidente de no hacer todo lo posible en materia de vivienda porque, por ejemplo, no ha puesto en marcha la unidad antidesahucios que pactó con su partido, y ha criticado a su vez a PP, Vox y Junts por "defender los intereses de la patronal" al tumbar los decretos del Gobierno.

PUBLICIDAD

Illa ha respondido que el Govern está desplegando todo lo acordado con los Comuns, pero que no pueden hacerlo de cualquier forma: "¿Usted qué me recomienda, que me salte la ley?", y sobre desahucios, ha dicho que no pueden frenar decisiones de los jueces, pero que sí pueden atender a las personas vulnerables si se producen, como dice que hace el Ejecutivo.

TENER COMPETENCIAS EN VIVIENDA

La diputada de la CUP Laure Vega ha propuesto al Govern que convoque a una reunión con todos los grupos dispuestos a intervenir la vivienda con un solo punto en el orden del día que implique "reclamar al Estado todas las competencias en vivienda: alquileres, suelo y fiscalidad".

PUBLICIDAD

Illa ha dicho no tener ningún inconveniente en tener más competencias, pero ha señalado que se han convocado unas elecciones: "Sobre la propuesta que usted me hace, con unas elecciones convocadas, me temo que..., ahora bien, podemos estudiarlo", y ha añadido que lo mejor para la vivienda es que gane las elecciones la coalición progresista.

CATALUÑA SALVARÁ A LA "ESPAÑA PLURAL"

El presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, también se ha sumado a las críticas al PP, Vox y Junts sobre vivienda, e Illa ha sostenido que, de haber tenido más diputados el PSC en el Congreso y menos Junts, se habrían aprobado los decretos de vivienda.

PUBLICIDAD

El presidente ha añadido que Cataluña tiene "la fuerza para salvar el proyecto de la España plural que tan beneficiosa es para Cataluña".