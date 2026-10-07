Hoy será noticia. Jueves, 8 de octubre

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ELECCIONES PP

El PP reúne a su Junta Directiva Nacional de cara a las elecciones

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Madrid (EFE).- El PP calienta motores para la carrera electoral y este jueves reúne a su Junta Directiva Nacional -máximo órgano entre congresos- donde el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, animará a la cúpula de la formación de cara a la campaña del 29N.

Campaña para que el líder del PP contará con Ester Muñoz como portavoz y con Alma Ezcurra como responsable del programa electoral.

ELECCIONES FRENTE AMPLIO

Frente Amplio acelera negociaciones internas para decidir candidato

Madrid (EFE).- La apuesta de Más Madrid por Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno el 29 de noviembre en la nueva configuración de izquierdas Frente Amplio, que cuenta ya con el apoyo de Izquierda Unida, acelera las negociaciones internas para decidir ese puesto.

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Comuns celebrará este jueves por la tarde un consejo nacional para activar la maquinaria electoral, designar un comité de campaña y comenzar a trabajar en el programa para los comicios del 29 de noviembre.

CRISIS VIVIENDA

La muerte de Maricarmen, cuyo desahucio encendió las protestas por la vivienda, ha conmocionado a la sociedad española

Madrid.- La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid encendió las protestas por el derecho a la vivienda y acampadas como la de Sol, ha conmocionado a la sociedad española.

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Mientras, siguen las movilizaciones y la vivienda se ha erigido en uno de los ejes de la precampaña de las elecciones del 29N.

CRISIS VIVIENDA

El primero de los decretos de vivienda entra en vigor este jueves y el segundo lo hará el 15 noviembre

Madrid (EFE).- El primero de los dos nuevos decretos de vivienda, que ayer, miércoles, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor este jueves mientras que el segundo, con la prórroga automática de alquileres, lo hará el 15 de noviembre.

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El nuevo decreto de vivienda que entra este jueves en vigor amplía a los grandes tenedores las limitaciones a la hora de adquirir inmuebles que establecía el decreto anterior para los llamados fondos buitre y las extiende dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2030.

LEY NIETOS

Termina el plazo del Supremo para alegaciones antes de resolver sobre la ley de nietos

Madrid (EFE).- A las tres de la tarde este jueves termina el plazo dado por el Supremo a las partes para presentar alegaciones antes de resolver sobre la ley de nietos.

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Tras este plazo el y decidir si, tras el adelanto electoral, levanta la suspensión cautelar de las inscripciones en el censo electoral de los nacionalizados españoles por esta norma.

SALARIO MÍNIMO

Yolanda Díaz preside la primera reunión de la comisión asesora para la subida del salario mínimo

Madrid (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a la comisión asesora para comenzar a preparar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 antes de las elecciones e intentar dejar cerrado el incremento.

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Díaz presidirá este jueves la primera reunión de la comisión asesora que elaborará el informe para fijar el SMI de 2027. Trabajo suele convocar este comité en el mes de octubre para que dé una recomendación, habitualmente una horquilla de subida, que luego traslada a patronal y sindicatos, aunque la fijación del SMI es potestad del Gobierno y no requiere de esa negociación.

CASO LEIRE

La magistrada que investigó a David Sánchez declara como perjudicada en el caso Leire

Madrid (EFE).- La magistrada Beatriz Biedma, quien investigó y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declara este jueves en la Audiencia Nacional como perjudicada en el caso Leire, el presunto boicot de causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al caso Leire testimonios que apuntan a presuntos seguimientos y acoso a Beatriz Biedma, incluido uno que apunta a que un implicado en la presunta trama la llamó "grano en el culo" y dijo que "había que eliminarla".

OPERACIÓN NARCOTRÁFICO

la Guardia Civil informa de un operación de tráfico de cocaína saldada con 20 detenciones

Barcelona (EFE).- La Guardia Civil da este jueves detalles de una operación contra una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína que ha permitido detener a 20 personas en Barcelona, Lleida, Madrid y Alicante.

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La operación se ha desarrollado en colaboración con la Europol y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

CORTES GENERALES

La Diputación Permanente del Senado se reunirá este jueves por primera vez en tres años

Madrid (EFE).- El Senado ha convocado una sesión de su Diputación Permanente para este jueves a las 10:30 horas, tras tres años sin reunirse y con la elección de varios miembros de la Mesa como principal punto del orden del día.

Fuentes del PP y del PSOE avanzaron a EFE que como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, serán elegidos el popular Javier Maroto y la socialista Concha Andreu.

HOTEL ALGARROBICO

La Junta de Andalucía fía a la reunión con Gobierno el calendario para demoler El Algarrobico

Almería (EFE).- La Junta de Andalucía ha fiado a la reunión de la comisión mixta de seguimiento que celebrará este jueves con el Gobierno central la concreción del calendario y el presupuesto necesarios para acometer la demolición del hotel de El Algarrobico y la restauración ambiental del paraje protegido de Carboneras (Almería).

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Adolfina Martínez, ha confirmado que la cita interadministrativa de este 8 de octubre servirá para "avanzar en la concreción de un calendario de actuaciones y en el presupuesto", con el objetivo de alcanzar la recuperación efectiva del espacio.

MEDIOAMBIENTE PLANETA

El Fondo Mundial para la Naturaleza da a conocer el Índice Planeta Vivo 2026

Madrid (EFE).- El Fondo Mundial para la Naturaleza da a conocer el Índice Planeta Vivo 2026, donde muestra las tendencias globales de un mundo en permanente cambio y amenazado por la crisis climática.

El Fondo Mundial para la Naturaleza es la mayor organización internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

GUGGENHEIM MC QUEEN

El Guggenheim Bilbao presenta '66–76–26', una instalación del artista británico Steve McQueen

Bilbao (EFE).- El Museo Guggenheim Bilbao presenta este jueves '66–76–26', una instalación del artista británico Steve McQueen concebida específicamente para este centro.

La instalación cuenta con dos emblemáticas grabaciones de 'Wild is the Wind', una interpretada por Nina Simone en 1966 y la versión de David Bowie de 1976.

MUSEO THYSSEN

El Museo Thyssen y la Mauritshuis de La Haya intercambian colecciones de forma simultánea

Madrid (EFE).- El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Mauritshuis de La Haya intercambian de forma simultánea veinticinco obras de sus colecciones permanentes gracias a un acuerdo de colaboración.

En el caso de Madrid, se presenta un conjunto excepcional de obras de los Países Bajos del siglo XVII -entre ellas 'Vista de Delft' de Johannes Vermeer-, mientras que a La Haya han viajado cuadros de El Greco o Piero della Francesca.

CINE SITGES

La película 'Found alive' inaugura un 59 festival de cine fantástico de Sitges

Barcelona (EFE).- La película 'Found alive' de la catalana Carlota Pereda ('Cerdita') inaugura este jueves un 59 festival de cine fantástico de Sitges con cuatro de las siete películas españolas a competición dirigidas por mujeres.

Y con las visitas de grandes nombres como Peter Jackson, Kevin Beacon o Danny DeVito.

TEATRO POESÍA

El argentino Hugo Mujica inaugura el ciclo 'Poetas en La Abadía' en Madrid

Madrid (EFE).- El poeta y filósofo argentino Hugo Mujica inaugura este jueves el ciclo 'Poetas en La Abadía', con el que este teatro madrileño abre el telón a las voces más importantes de la lírica con una representación en escena que suele ir acompañada por músicos u otros artistas.

Hugo Mujica (Buenos Aires, 1942), un nombre fundamental en las letras en español, llevará a escena la lectura de sus poemas, y entre ellos, la de sus últimos libros como 'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras', Premio Internacional Loewe de Poesía 2025.

EL TIEMPO

Cielo nuboso con precipitaciones, descenso de temperaturas y primeras nevadas

Madrid (EFE).- Este jueves se registrarán cielos muy nubosos en el tercio norte peninsular que dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico oriental y en Cataluña y Baleares, con rachas muy fuertes de viento en algunas zonas y las primeras nevadas y heladas en los Pirineos ante la bajada de temperaturas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé que la península quede bajo la influencia de un flujo húmedo del norte que provocará precipitaciones persistentes, con posibles acumulados significativos en el Cantábrico, lluvias que podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo en el este de Cataluña y Baleares.

EFE

plv