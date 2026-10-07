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El Cross de Atapuerca reunirá a la élite mundial y al Campeonato de España de Clubes

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Burgos, 7 (EFE).- El Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca volverá a reunir a la élite nacional e internacional del campo a través con la celebración del XXII Cross Internacional de Atapuerca, que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre y mantendrá su categoría Gold Level del World Athletics Cross Country Tour, la máxima del circuito mundial.

La cita burgalesa compartirá nuevamente escenario con el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, que congregará a más de 200 clubes y 470 equipos de todas las comunidades autónomas, han informado este miércoles fuentes de la organización.

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El fin de semana combinará la presencia de atletas internacionales y nacionales de alto nivel con la participación de corredores de categorías de formación, populares y máster, además de las diferentes pruebas del campeonato nacional.

La Diputación de Burgos, a través del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), el Ayuntamiento de Atapuerca, la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Real Federación Española de Atletismo colaboran en la organización de una competición que también incluirá deporte escolar y participación federada.

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Las inscripciones para el Cross Internacional de Atapuerca ya están abiertas y se realizarán a través de distintas plataformas en función de las categorías, cuyos enlaces pueden consultarse en la página oficial de la prueba.

La coincidencia del Cross Internacional y el Campeonato de España permitirá convertir durante dos jornadas a Atapuerca en uno de los principales puntos de encuentro del atletismo español, además de proyectar la provincia de Burgos a través de una competición vinculada a un enclave de relevancia histórica y patrimonial. EFE

vfr/rjh/og

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