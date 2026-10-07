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De Jackson y DeVito a la "oreja" de David Lynch: diez imprescindibles de Sitges 2026

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Lara Malvesí

Sitges (Barcelona), 7 oct (EFE).- A un solo año de cumplir 60 ediciones, el festival internacional de cine fantástico de Sitges se prepara para recibir a figuras como Peter Jackson, Danny DeVito, Kevin Beacon o Amy Irving en diez días de cine que inaugura este jueves con 'Found Alive', de Carlota Pereda, y clausurará el 18 de octubre la cinta británica 'Wicker'.

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Estos son algunos de los imprescindibles del festival de 2026:

1. Peter Jackson, el director mundialmente reconocido por la saga 'El Señor de los Anillos', regresa a Sitges más de tres décadas después de presentar 'Braindead' en este mismo certamen. Recibirá el Gran Premio Honorífico y los fans podrán ver una nueva versión restaurada en 4K.

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2. 'Carrie', el clásico sangriento de Brian De Palma estará muy presente a través de los carteles homenaje del festival, la presentación de la nueva serie sobre la historia de la marginada convertida en reina del baile y la visita de la actriz Amy Irving, la menos malvada de las compañeras de clase de Carrie White en la cinta original.

3. Danny DeVito y Kevin Beacon llegan a Sitges con película bajo el brazo y acompañados, literalmente, de sus seres queridos. El pingüino de 'Batman Returns' es el productor de 'Drag', en el que participa su hijo. Y Beacon actúa con su esposa y sus hijos en la apropiada 'Family Movie', a competición.

4. Las aulas de la Complutense de Madrid como escenario de terribles películas 'snuff' vuelven a la pantalla grande con la proyección especial por su treinta aniversario de 'Tesis', un pase especial con coloquio-reencuentro de su director, Alejandro Amenábar, y los actores Eduardo Noriega y Fele Martínez.

5. Por cuarta vez en toda la historia del festival, una mujer dirigirá la película inaugural (y la primera que lo hace una catalana). Carlota Pereda ('Cerdita') continúa explorando en 'Found alive' el terror desde los personajes, el cuerpo y los conflictos emocionales.

6. El japonés Takashi Shimizu ('El grito') vuelve a Sitges para recibir uno de los premios Màquina del Temps y estrenar su último título, 'The mouths', que sigue los códigos del 'j-horror' (terror de japón), fantasmas de pelo largo incluidos.

7. Los fans del universo del onírico y oscuro David Lynch podrán admirar una auténtica pieza de coleccionista, la oreja original de la película 'Terciopelo azul'. Estará expuesta, junto a polaroids del rodaje tomadas por Jeff Goodwin, en el Museu Cau Ferrat de Sitges.

8. El coreano Hirokazu Koreeda, uno de los directores asiáticos más admirados en el festival, presenta a la competición de Sitges su primera película de género en años, 'Kakeru', una mezcla de drama familiar y ciencia ficción sobre un niño robot con inteligencia artificial.

9. El oscarizado Casey Affleck ('Manchester junto al mar'), una de las últimas visitas de Hollywood anunciadas por la organización, presentará 'Company', una historia que dirige y escribe y cuya acción sigue a una misteriosa mujer que aparece en una reunión navideña y cuenta una extraña historia.

10. Yeon Sang-ho (el director del díptico 'Train to Busan' y 'Península') volverá a deleitar con una película de zombies, 'Colony', sobre un virus que anda suelto dentro de un centro comercial y en el que aprovecha para criticar la deshumanización tecnológica. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8021623523)

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