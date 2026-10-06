Turull (Junts) ve en la decisión del TC una "victoria del independentismo" y de Puigdemont

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este martes que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía del delito de malversación es una "victoria del independentismo" y del expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont.

"Es una victoria del independentismo contra todos los que ordenaron y perpetraron la represión del 1-O, y de los que avalaron y miraron hacia otro lado ante decisiones de jueces que no querían aplicar una ley aprobada. Es una enmienda a la totalidad al 'a por ellos", ha dicho en rueda de prensa acompañado de diversos miembros de la dirección.

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Tras hablar con Puigdemont, Turull ha explicado que se mantiene fuerte pero ha evitado dar detalles sobre su posible regreso a Cataluña: "Lo celebraremos con él cuando toque, y con los consellers Toni Comín y Lluís Puig".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)