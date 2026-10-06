Espana agencias

Sánchez dice que no le sorprende "la enésima denuncia" contra el PSOE

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado este martes por la solicitud del PP de que se impute al PSOE por financiación ilegal, ha dicho que no le sorprende "la enésima denuncia" del PP y Vox, porque esos partidos "tratan de judicializar la política".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el PP haya anunciado esa petición en la Audiencia Nacional como acusación popular en el caso Leire, Sánchez ha respondido que ni sabe ya "cuántos intentos de imputación" han hecho el PP y Vox contra él o su partido, por lo que "no hay mucha sorpresa al respecto".

PUBLICIDAD

Ha reprochado a la oposición que en vez de plantear una alternativa con asuntos de interés de la ciudadanía, lo que hagan "sistemáticamente" es intentar "judicializar la política".

"Llevan haciéndolo años, la noticia sería que propusieran algo", ha apostillado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

La nueva normativa introduce cambios para motoristas, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos en el país, así como nuevas reglas de circulación en situaciones de atasco o meteorología adversa que afectan a todos los conductores

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

CCOO y UGT convocarán una movilización de 24 horas este otoño, para la que la legislación vigente regula la adhesión voluntaria, la protección frente a despidos y la fijación de servicios mínimos

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

La línea de ayudas intergeneracional se suma a los dos decretos de vivienda tumbados por PP, Junts y Vox, cuya convalidación definitiva dependerá ahora del resultado en la Diputación Permanente del Congreso

Infobae

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

Un total de 213 parlamentarios han perdido la condición plena de diputado con la publicación del decreto en el BOE

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

Cuál es el peligro real de que la peste neumónica de Rusia llegue a España: la OMS llama a la calma y asegura que el riesgo en Europa es “muy bajo”

La muerte de una investigadora rusa por un posible contagio de peste neumónica ha encendido las alarmas

Cuál es el peligro real de que la peste neumónica de Rusia llegue a España: la OMS llama a la calma y asegura que el riesgo en Europa es “muy bajo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

El PP pide a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación

Pedro Sánchez aprueba los dos decretos de vivienda para convalidarlos en la Comisión Permanente del Congreso, donde no necesita el voto de Junts: “No vamos a tirar la toalla”

Puigdemont ya puede volver a España: el juez Llarena levanta la orden de detención tras el aval del Constitucional a la amnistía

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

ECONOMÍA

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

DEPORTES

Carlos Alcaraz, a su equipo tras conquistar el ATP 500 de Tokio: “Ha sido un largo proceso con la lesión, con subidas y bajadas, pero es increíble lo que hemos logrado”

Carlos Alcaraz, a su equipo tras conquistar el ATP 500 de Tokio: “Ha sido un largo proceso con la lesión, con subidas y bajadas, pero es increíble lo que hemos logrado”

Carlos Alcaraz revalida el título en Tokio tras imponerse a un combativo Lehecka

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett