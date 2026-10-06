Sánchez dice que no le sorprende "la enésima denuncia" contra el PSOE

Madrid, 6 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado este martes por la solicitud del PP de que se impute al PSOE por financiación ilegal, ha dicho que no le sorprende "la enésima denuncia" del PP y Vox, porque esos partidos "tratan de judicializar la política".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el PP haya anunciado esa petición en la Audiencia Nacional como acusación popular en el caso Leire, Sánchez ha respondido que ni sabe ya "cuántos intentos de imputación" han hecho el PP y Vox contra él o su partido, por lo que "no hay mucha sorpresa al respecto".
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Ha reprochado a la oposición que en vez de plantear una alternativa con asuntos de interés de la ciudadanía, lo que hagan "sistemáticamente" es intentar "judicializar la política".
"Llevan haciéndolo años, la noticia sería que propusieran algo", ha apostillado. EFE
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