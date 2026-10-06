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PP dice que la vuelta de Puigdemont cierra la "transacción" de "investidura por amnistía"

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Madrid, 6 oct (EFE).- El Partido Popular considera que el posible regreso a España del expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, cierra la "transacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "cambió" una "investidura" por la "amnistía" al político independentista.

Así lo ha señalado en rueda de prensa en la Cámara baja la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, para quien no deja de ser "curioso" que, el mismo día que el BOE decreta el fin de la legislatura, el Constitucional declara amnistiado el delito de malversación, con lo que abre la puerta al regreso inmediato del líder de Junts.

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"Es el fin de la transacción, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía", ha subrayado. A su juicio para eso ha servido este mandato de Sánchez, para eso -ha dicho- y para que se conozca "toda su corrupción" y que las clases medias "tengan peor vida que cuando él llegó".

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ha dejado este martes sin efecto la orden nacional de busca y captura y detención de Puigdemont, que ya puede regresar a España tras nueve años huido de la Justicia, después de que el Constitucional haya dejado sin efecto las órdenes que pesaban contra él. EFE

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