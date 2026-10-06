Pascual dice que en Burgos no pueden “salir con la caraja”

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Granada, 6 oct (EFE).- El delantero Jorge Pascual advirtió de que el Granada no puede “salir con la caraja” al campo del Burgos, donde jugará el próximo lunes el partido que cierra en la novena jornada de LaLiga Hypermotion, al que acuden “con mucha moral” tras vencer el pasado domingo por 2-3 a la Real Sociedad B.

Pascual comentó que en Zubieta firmaron “una primera parte fue desastrosa con el 2-0 al descanso”, pero que en el segundo tiempo supieron “cambiar la cosa” y tuvieron “la suerte” de “marcar dos goles para empatar y al final ganar”, por lo que destacó que “remontar un 2-0 es muy difícil”.

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“Ojalá el futuro sea como en la segunda parte, que hicimos un juego muy fluido. Es una victoria que nos da mucha moral”, añadió el delantero almeriense en declaraciones a los medios del club.

“Esperamos que la próxima semana en Burgos no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando en los últimos partidos, que salimos con la caraja y empiezan los partidos muy cuesta arriba”, reconoció.

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Pascual se mostró “muy contento” por ser al autor del gol del triunfo pese a jugar sólo los últimos minutos, algo que ya ocurrió en la tercera jornada ante el Córdoba.

“Es difícil jugar un partido y luego el otro no, pero lo que importa es la confianza en uno mismo. Yo confío mucho en mí y sé las condiciones que tengo”, comentó.

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“Era yo el que estaba en el área para empujar ese balón, pero fue un gol de todo el equipo por la gran segunda parte que hicimos. Marqué yo el gol pero lo empujaron todos los compañeros”, sentenció sobre ese tanto decisivo. EFE

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