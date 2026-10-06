Nuevo Mester de Juglaría celebra 50 años de la adaptación musical del poema Los Comuneros

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Valladolid, 6 oct (EFE).- El grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría, referente nacional de la música folk castellana desde hace casi seis décadas, celebra este año el medio siglo de la adaptación musical del poema histórico Los Comuneros, que festejarán este sábado con el título de Hijos Adoptivos que les entregará el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid).

La adaptación en 1976 del conocido poema épico-histórico que publicó en 1972 el escritor leonés Luis López Álvarez, coincidió con el cambio de régimen político en España, el inicio de la transición a la democracia después de casi cuarenta años y el embrión del denominado Estado de las Autonomías.

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En el caso de Castilla y León, tuvo su epicentro reivindicativo en las manifestaciones populares que cada 23 de abril albergó desde sus principios la campa de Villalar de los Comuneros.

El poema musical Los Comuneros, un disco editado en 1976, no sólo supuso la consagración del Nuevo Mester de Juglaría en los primeros trazos de su trayectoria, sino que se convirtió en una especie de himno popular años antes del nacimiento de Castilla y León como comunidad autónoma.

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Luis Martín, Fernando Ortiz, Llanos Monreal, Rafael San Frutos y Paco García, miembros fundadores del grupo en 1969, resumieron los principales episodios de la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522) que el poeta Luis López Álvarez escribió en clave de romance y ellos trasladaron al pentagrama a través de los ritmos más conocidos de la música castellana.

El drama, la tragedia, el reposo y la exaltación conviven en este poema musical a través de tempos y ritmos para los cuales el Nuevo Mester de Juglaría empleó formatos como el romance, la jota, la seguidilla, el bolero, algún canto de siega y de ronda e incluso la plegaria que lo remate con el popular Canto de Esperanza.

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El juramento de Carlos I, la sublevación de Toledo, la quema de Medina del Campo, la batalla de Villalar y el ajusticiamiento de Padilla, Bravo y Maldonado son algunos de los capítulos musicales del disco más conocido del grupo formado en 1969, con miles de actuaciones en diversos países del mundo y que este año ha sido distinguido con el Premio Castilla y León de las Artes.

La preservación y transmisión de la memoria histórica de Castilla a través de la música e investigación, así como su contribución a la génesis de un patrimonio inmaterial tuvo en cuenta el jurado a la hora de conceder ese galardón.

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A esta distinción se unirá, el próximo sábado, el título de Hijos Adoptivos de Villalar de los Comuneros, a cuya manifestación popular, social y reivindicativa contribuyó desde sus inicios el Nuevo Mester de Juglaría a través de sus recordados conciertos en la campa. EFE