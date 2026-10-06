Más Madrid exige liderar y organizar la lista por Madrid del nuevo Frente Amplio

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Madrid, 6 oct (EFE).- La ejecutiva de Más Madrid, liderada por Mónica García, ha decidido que la lista electoral por Madrid del nuevo Frente Amplio, el nombre elegido por la coalición Sumar para las próximas elecciones generales, ha de ser "liderada y compuesta por referentes políticos y electorales" de su organización regional.

Según señalan desde Más Madrid, si algo ha demostrado el último ciclo político, es que las fuerzas con arraigo territorial son las únicas capaces de construir "espacios amplios de unidad y potencia electoral".

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Por ello, a su juicio, las fuerzas con arraigo territorial que componen el Frente Amplio han de presentarse en sus comunidades y conformar las listas electorales, "tejiendo y ampliando alianzas con la sociedad civil, para luego llegar a un entendimiento confederal entre territorios".

A su entender, Más Madrid debería organizar la lista por Madrid, igual que en Cataluña corresponde a los comunes; en Aragón, a la Chunta Aragonesista; o en la Comunidad Valenciana, a Compromís, explican a EFE estas fuentes.

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"Más Madrid, que es la única fuerza del Frente Amplio con un 20 por ciento del voto en su territorio y líder de la oposición al Gobierno de Ayuso, liderará la lista madrileña", concluyen las fuentes después de la Ejecutiva que celebró el partido ayer lunes,

Frente Amplio está integrado por el momento por Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes y todavía no han decidido quién será su candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generas, puesto para que el se barajan los nombres de los ministros Mónica García y Ernest Urtasun y también el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. EFE

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