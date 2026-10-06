La portavoz de PP en el Parlament muestra "respeto" a la decisión del TS de levantar la orden de detención a Puigdemont

07/07/2026 La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

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La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha expresado el "respeto a las resoluciones judiciales" tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

"Nosotros no tenemos nada que decir en este sentido. Simplemente respeto, evidentemente, a las resoluciones judiciales, cosa que no hacen Sánchez y sus socios. Nosotros, desde luego, sí", ha dicho en una rueda de prensa este martes en el Parlament.

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Roldán ha constatado que esta decisión del juez Pablo Llarena es consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía, y en este caso ha apuntado que con esta decisión "se cierra el círculo".

"La legislatura de Sánchez empezó, precisamente, con un chantaje: la compra de siete votos a cambio de la amnistía. Y ahora esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura", ha expresado.

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POLÍTICAS DE VIVIENDA

La portavoz popular ha centrado también parte de su intervención en defender las medidas del partido en vivienda: "El problema se resuelve construyendo más, aumentando la oferta y evitando que los socialistas y sus socios sigan convirtiendo la vivienda en un bien escaso".

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Roldán ha sostenido que las políticas que impulsa el Govern en Cataluña y las que ha impulsado el Gobierno en el conjunto de España no han funcionado y generan que haya menos viviendas en el mercado de alquiler.

"Sánchez e Illa prometieron facilitar el acceso a la vivienda, pero con sus políticas han conseguido exactamente todo lo contrario", que es espantar al propietario y perjudicar a los que buscan vivir de alquiler.

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"La culpa es de los propietarios, la culpa es de los ricos, la culpa es de los fondos, la culpa es de la ultraderecha. Siempre hay alguien a quien señalar antes que asumir la responsabilidad de unas políticas que no están resolviendo el problema", ha agregado.

Su receta, ha explicado, pasa por construir más, eliminar trabas, dar seguridad a los inquilinos y seguridad a los propietarios, algo para lo que no se dan las condiciones por culpa de las políticas de Illa, ha dicho: "No hay más pisos porque los socialistas no quieren que haya más pisos. Así de simple".

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