La Audiencia aborda el viernes si mantiene en el caso de Zapatero sus gestiones en Bolivia

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Madrid, 6 oct (EFE).- La Audiencia Nacional estudiará el viernes si la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también incluye el pago de 200.000 euros que éste cobró del grupo peruano Gloria por intermediar, presuntamente, con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago.

La sección tercera de la Sala de lo Penal se reúne el viernes a puerta cerrada para abordar el recurso que presentó la defensa del también exlíder socialista, en el que pedía excluir del procedimiento un informe policial que apuntaba al pago de esa cantidad.

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José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, entre otros delitos, recurrió sin éxito ante el juez José Luis Calama, que avaló hace unos meses investigar esos hechos.

Ante su negativa, acudió a la Sala de lo Penal, que, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE, ha fijado este viernes la fecha de deliberación y votación, algo que se celebra a puerta cerrada y que no suele conllevar un adelanto del fallo.

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La Sala tiene encima de la mesa los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que coordina el PP, contrarios al recurso de Zapatero.

Para la Fiscalía, "los pagos recibidos" por Zapatero por parte de la sociedad peruana Focus "ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando", sino que "ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción".

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"Existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal", según la Fiscalía, en relación a "la presunta influencia" de Zapatero "para lograr la ayuda pública recibida por Plus Ultra", a la que "se suma la presunta influencia del mismo para lograr una 'oportuna' resolución de las autoridades de Bolivia", como explica el informe policial que su defensa trata de expulsar.

En su escrito, la fiscal añadía que "no solo son atendibles" los argumentos de la defensa del expresidente relacionados con darle audiencia en relación a los hechos que aborda el mencionado informe policial, "sino que tal audiencia deberá practicarse".

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En dicho informe, del pasado junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional implicó a Zapatero en una dinámica para "tratar de mediar o influir" a favor del grupo empresarial peruano Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia, y apuntó a una presunta "remuneración" de 200.000 euros.

Zapatero pide sacar el informe del procedimiento por proceder "de una investigación general" no autorizada judicialmente, y tratarse de "una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna".EFE

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