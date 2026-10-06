Italia sucede a Noruega como campeona de Europa júnior de relevo mixto

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Redacción Deportes, 6 oct (EFE).- La selección de Italia se hizo con la medalla de oro en la categoría de relevo mixto júnior en los Europeos de ciclismo en carretera, que se disputan en Liubliana (Eslovenia) del 2 al 7 de octubre.

El combinado italiano terminó su intento en un tiempo de 1h07:22.19. Italia sucede en el palmarés de la prueba a Noruega, campeona de Europa en 2025, en un podio que completaron Polonia, que paró el cronómetro en 1h07:45.21, y Suiza (1h07:52.27).

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Todas las rutas de estos Europeos se articulan en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista es el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). El relevo mixto, tanto en categoría júnior como en absoluta, consistía en dar dos vueltas al circuito, una los hombres y otra las mujeres.

Las contrarrelojes individuales de todas las categorías, todas ellas de una vuelta al circuito, cerrarán los Europeos el miércoles. EFE