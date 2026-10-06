España pierde 1-0 al descanso frente a la intensidad de Croacia y el gol de Perisic

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- La selección española pierde por 1-0 al descanso de su partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones contra Croacia, que la supera en la intensidad y en el marcador gracias a un gol de Iván Perisic en el minuto 17 del encuentro.
El lateral croata anotó el 1-0 en el duelo que se disputa en Split, tras conectar un rechace del portero Unai Simón, que había despejado con su mano derecha un remate de Matanovic. EFE
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