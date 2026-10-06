Agricultura aprueba ayudas de 4,8 millones para entidades agroalimentarias y pesqueras

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Madrid, 6 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por un valor de 4,8 millones de euros a entidades del ámbito agroalimentario y pesquero.

Esta norma del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y aprobada en el Consejo de Ministros tiene el objetivo de regular la concesión de subvenciones directas de carácter singular, así como fomentar los sectores agrario, pesquero y alimentario, según un comunicado remitido este martes.

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Las ayudas se concederán de manera directa para garantizar "la máxima seguridad posible" en la actividad del sector, atender el carácter singular de las circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y por razones que determinan "la improcedencia de su convocatoria pública", según el comunicado.

Además, las subvenciones se orientarán a promover la investigación y estudio de las ciencias agroalimentarias, del mar y ambientales o a reforzar los aspectos vinculados con la transformación y comercialización de los productos acuícolas, a través de la innovación.

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El sector agroalimentario es "estratégicos" por su importancia económica y social, por garantizar la seguridad alimentaria y por su "fuerte impacto" en la fijación de población en las zonas rurales y el Producto Interior Bruto, según el comunicado.

Las entidades que podrán beneficiarse de estas subvenciones han incluido el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) o la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore). EFE

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