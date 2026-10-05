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Más Madrid apuesta por "pelear hasta el último voto" para "convertir el clamor de las calles en mayoría política"

12/02/2026 La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid muestra hoy su rechazo al pacto de financiación autonómica entre PSOE y ERC en una iniciativa del PP y también debate la petición de Más Madrid de cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
12/02/2026 La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid muestra hoy su rechazo al pacto de financiación autonómica entre PSOE y ERC en una iniciativa del PP y también debate la petición de Más Madrid de cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que en su partido están "preparados" para unas elecciones generales en las que se ha comprometido a "pelear hasta el último voto" para conseguir que "el clamor de las calles" se torne en "mayoría política".

"Proteger a la gente o proteger a los buitres. Rentismo o derecho a la vivienda. Vamos a pelear hasta el último voto para convertir el clamor de las calles en mayoría política", ha aseverado Bergerot en su perfil en redes sociales, donde ha afirmado que están "preparados" para el 29 de noviembre.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, un anuncio que se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos para afrontar el problema de la vivienda.

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