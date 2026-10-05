Más de 1.200 migrantes vuelven a Marruecos tras el desalojo de la playa del Trampolín

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Ceuta, 5 oct (EFE).- Más de 1.200 migrantes que se encontraban en la playa del Trampolín de Ceuta han optado por regresar de forma voluntaria a Marruecos después de haber sido desalojados de este asentamiento en los dos últimos días para ser filiados en las inmediaciones de la frontera.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que muchas de las personas que permanecían asentadas en la playa han decidido no pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y volver a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en Ceuta de forma ilegal.

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Durante la jornada de este domingo los retornos voluntarios fueron más elevados que los de este lunes.

Esta escena es similar a la producida hace unos días cuando más de 150 migrantes que permanecían en la playa de Benítez optaron por volver a Marruecos en lugar de ser filiados al entender que no tenían motivos para solicitar la protección internacional, único requisito para ser trasladados posteriormente a los lugares de acogida habilitados por el Gobierno. EFE

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