Louzán "condena" los actos vandálicos en el Atlético Güimar-Sporting Hortaleza

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Las Rozas (Madrid), 5 oct (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aprovechó su intervención de este lunes en la previa del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey para "condenar enérgicamente" los actos vándalicos producidos en Tenerife en la previa del Atlético Güimar-Sporting Hortaleza, que no pudo disputarse.

El partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey entre el Atlético Güimar, en la localidad canaria, y el Sporting Hortaleza, fue suspendido sin empezar, a causa de los actos violentos hacía los visitantes por parte de los aficionados locales, que profirieron "amenazas y agresiones verbales y físicas” a los visitantes.

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"Quiero condenar enérgicamente los actos vandálicos de ayer en la fase previa para acceder a la Copa. Espero que no se vuelvan a producir porque la Copa del Rey es una fiesta y no debe verse empañada por esos actos en Tenerife", dijo Louzán, durante su intervención. EFE