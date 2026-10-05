La esposa de Remco Evenepoel: "Le gusta hacerse el duro, pero se sentía muy culpable"

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Bruselas, 5 oct (EFE).- Oumaïma "Oumi" Rayane, esposa del ciclista belga Remco Evenepoel, aseguró que el nuevo campeón de Europa en ruta había sufrido mucho más de lo que había mostrado tras su decepción en los recientes Mundiales de Montreal.

"Le gusta hacerse el duro, pero se sentía muy culpable con sus compañeros de equipo, la federación y los aficionados belgas", explicó Rayane a la televisión flamenca VTM tras la victoria de Evenepoel este domingo en Eslovenia.

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"Estoy todavía más contenta de que, por fin, pueda llevarse a casa este maillot, el único que todavía le faltaba", agregó la joven, que abrazó al ciclista nada más terminar una carrera que Evenepoel, de 26 años, ganó por apenas unos milímetros al italiano Giulio Ciccone.

La esposa del campeón belga relató también el impacto que tuvo en Evenepoel su discreto duodécimo puesto en la prueba en ruta de los Mundiales, celebrada una semana antes en Montreal (Canadá).

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"En realidad, Remco es una persona de corazón tierno. Estaba realmente muy triste, así que estoy muy contenta por él. Si no, habría estado todavía más triste y habría tenido que volver a consolarlo", bromeó.

El propio Evenepoel reconoció tras conquistar el Europeo que la decepción mundialista le había afectado mentalmente más de lo que había dejado ver y calificó de "gran alivio" haber recuperado su mejor nivel.

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Rayane, de 25 años, es una belga de origen marroquí que estudió económicas y conoce a Evenepoel desde la adolescencia. Comenzaron su relación en 2017, cuando ella tenía 16 años y él 17, y se casaron el 7 de octubre de 2022, por lo que este miércoles cumplirán cuatro años de matrimonio. EFE