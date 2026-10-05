Feijóo insiste en combatir el absentismo laboral y se plantea bonificar a las empresas con menos bajas laborales

05/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado anualmente por el Instituto de la Empresa Familiar, es el mayor punto de encuentro del ecosistema empresarial familiar en España. La XXIX edición reúne a líderes empresariales, expertos internacionales y representantes institucionales expertos en la materia. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que España debe combatir el absentismo laboral aunque sabe que "hablar de esto no le va a dar un voto". Dicho esto, ha apostado medidas como conectar a los médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social con las mutuas o bonificar a las empresas que tengan menos laborales.

"Ya se que hablar de esto no me va a dar un voto pero es que yo no vengo voy a mentirle a la gente. Si la gente no me quiere votar, que no me vote pero yo tengo que decir que no es razonable el porcentaje de absentismo que tenemos en nuestro país", ha declarado Feijóo en su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Madrid.

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El presidente del PP ha indicado que en 2018 "faltaba a trabajar todos los días una media de 450.000 personas mientras que en el año 2025 esa cifra asciende a 1.200.000. Según ha añadido, el gasto en absentismo en el 2018 era de 13.000 millones y en el 2025 es de 31.000 millones.

DICE QUE LA MAYORÍA DE LAS BAJAS SON LUNES Y VIERNES

Además, ha puesto el foco en los días en que se producen la mayoría de las bajas. "¿Cómo es posible que la mayoría de ellas se den los lunes y los viernes? ¿Cómo es posible?", ha exclamado, para añadir con ironía: "Las personas que están con mejor salud de España son los autónomos. Yo no sé si es que van a hospitales especiales que no tengan ningún tipo de lista de espera".

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En este punto, Feijóo ha desgranado algunas de sus propuestas si llega al Palacio de la Moncloa. Así, ha apostado por "contratar a más médicos evaluadores de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

"¿Hemos de conectar los médicos evaluadores de INSS con las mutuas? Por supuesto. Hemos de establecer un sistema homogéneo de información entre los médicos. Es que hay médicos que no tienen la información del médico de primaria y, por tanto, tienen que volver a empezar otra vez a hacer la historia clínica de un paciente que está de baja", ha explicado.

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Además, ha planteado la posibilidad de bonificar a las compañías que reduzcan sus bajas laborales. "Estamos trabajando en un modelo de bonus para las empresas porque las empresas también tienen responsabilidad", ha indicado.

Así, ha señalado que si tu empresa tiene un porcentaje de bajas laborales por "por debajo de X", tiene "un buen servicio médico", "buena atención al trabajador", y se "motiva adecuadamente la plantilla" creando un buen clima, "a lo mejor" pueden hablar de cómo se pueden "reducir determinadas obligaciones". "Esto es un puzzle en el que hay que encajar cada pieza", ha agregado.

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"SI ALGUIEN METE LA MANO EN LA CAJA, SE VA A LA CALLE"

Feijóo ha avanzado otras propuestas como reducir la burocracia, de forma que "por cada nueva ley hay que derogar tres", o combatir la corrupción. "Si hay alguien que meta la mano en la caja, se va a la calle. Sea quien sea", ha garantizado.

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Además, el presidente del PP ha asegurado que si llega al Palacio de la Moncloa no va a fichar a nadie "que no tenga talento". "Si usted no tiene experiencia, usted no vale para esto. A lo mejor vale de asesor de no sé qué, pero para gestionar dinero público, no", ha aseverado.