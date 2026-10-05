Dimite una edil del PP de Ibiza tras la detención de su marido en una operación antidroga

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Ibiza, 5 oct (EFE).- La concejala del PP en Ibiza Ana Ferrer Prohías ha renunciado este lunes a su acta en el Ayuntamiento tras la detención de su marido en el marco de una operación antidroga contra una organización que presuntamente blanqueaba beneficios del narcotráfico en inmuebles de lujo.

La Policía Nacional y la Guardia Civil informaron el pasado viernes de una operación antidroga en la que fueron detenidas 27 personas, cuatro de ellas en Ibiza.

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La investigación permitió descubrir un entramado empresarial presuntamente destinado a canalizar los beneficios obtenidos del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario mediante inversiones en urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.

La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles, entre ellos 16 villas de lujo.

Las informaciones publicadas no vinculan con los hechos investigados a Ferrer, que comenzó la legislatura como concejala de Deportes, aunque en 2024 dejó estas competencias alegando motivos personales.

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Desde entonces continuaba como edil, asistía a los plenos y era vicepresidenta de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. EFE

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