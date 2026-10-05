Club de Mar-Mallorca acogerá su primer Europeo de Flyiing Fifteen

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Palma, 5 oct (EFE).- El Club de Mar-Mallorca acogerá esta semana su primer Campeonato de Europa con la disputa del Europeo de Flying Fifteen Internacional, que reunirá a 31 tripulaciones procedentes de cinco países hasta el sábado.

La flota estará formada por representantes de Reino Unido, Irlanda, España, Brasil y Australia, en una cita que contará con algunos de los nombres destacados de la clase.

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Entre los participantes figura el británico Ian Cadwallader, vigente campeón de Europa, que buscará revalidar en Mallorca el título conquistado en 2024 junto a Ian Pinnell en Morgat (Francia), junto al campeón continental de 2012 y 2014, Greg Wells.

El campeonato supone además el estreno de la entidad como organizadora de un Campeonato de Europa, una prueba que en el caso de la categoría Flying Fifteen se celebra cada dos años.

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Rafael Benítez, presidente de la clase en España, ha mostrado su agradecimiento a Club de Mar-Mallorca por "acoger este campeonato y a toda la flota", y especialmente "su apoyo a la vela ligera".

Las jornadas de competición se desarrollarán entre el miércoles y el sábado, con actividades sociales posteriores a las regatas durante los tres primeros días, y el campeonato concluirá el sábado 10 por la noche con la ceremonia de entrega de premios. EFE

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