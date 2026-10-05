Espana agencias

Chivite apuesta por "ampliar la mayoría social" para poder aprobar normativas "tan importantes" como las de Navarra

Imagen 7F25DLF7FBGYJPAPG7H64GRM7A
Guardar

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este lunes, ante el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez, que "necesitamos ampliar la mayoría social para sacar adelante medidas" como las que está adoptando el Gobierno de Navarra, por ejemplo, en vivienda, "porque sí tiene una mayoría social" para aplicar unas políticas "que ayuden realmente a la gente frente a los fondos buitre".

"En Navarra lo que se está consiguiendo es arrinconar a la especulación y en un medio plazo de tiempo creo que Navarra lo conseguirá. De eso es de lo que se trata", ha indicado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

A su juicio, "falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda". "Y espero que estas elecciones amplíen esa base social, esas mayorías políticas que puedan permitir esas medidas. También me alegro de que el presidente del Gobierno haya decidido llevar esos decretos al Consejo de Ministros para que se aprueben. Esa es la esperanza que yo tengo", ha añadido.

Preguntada por la publicación de UPN en la red social X, en la que señala que "el cambio empieza en Navarra", Chivite ha respondido que "no sé" si se han "enterado de que primero tenemos unas elecciones generales". "Primero hay unas elecciones generales. Y eso de que el cambio empieza en Navarra, desde luego no hay ninguna encuesta que lo sustente. Una cosa son deseos y otra cosa son realidades y realidades objetivas", ha indicado.

PUBLICIDAD

También en respuesta a los periodistas, ha señalado que "tuve oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno cuál era mi opinión, y además así lo expresé también el sábado pasado en el Comité Regional que teníamos desde el Partido Socialista", donde le trasladó que "independientemente de lo que decidiera el secretario general y presidente del Gobierno, el Partido Socialista de Navarra estaba preparado".

"Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea, como lo estamos haciendo desde luego en Navarra. Yo le transmití al presidente del Gobierno mi opinión al respecto, pero creo que esto tampoco era ninguna sorpresa. Básicamente hoy lo que ha hecho es ratificar lo que se venía adelantando durante todo el fin de semana", ha apuntado.

En cuanto a las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido a españoles que no voten por correo el 29N, Chivite ha señalado que Ayuso, "como máxima expresión de la ultraderecha, copia exactamente las estrategias de la ultraderecha que hace en todos los países". "Esto de que empiece a perfilar el halo de la manipulación electoral, de la manipulación de los resultados... Yo creo que este es un recurso como muy manido de la ultraderecha", ha afirmado.

Según ha añadido, "tenemos un sistema electoral que funciona con total seguridad, y me parece de verdad que estas estrategias que apelan a la falta de confianza en las instituciones y la democracia, flaco favor hacen a nuestro sistema democrático".

Preguntada sobre si este adelanto electoral puede influir en las posteriores elecciones forales, Chivite ha respondido que "ahora estamos a esta tarea, como partidos políticos". "El Gobierno de Navarra va a seguir trabajando como lo viene haciendo, estamos trabajando ahora en los presupuestos, en ese plan de inversiones", ha explicado.

Según ha remarcado, "una cosa es todo lo que tiene que ver con la política desde el Gobierno de Navarra, que ahí estamos trabajando, y otra parte tiene que ver con los partidos políticos". "En todo caso, ya veremos a ver cuál es el resultado. Ahora afrontamos estas elecciones generales y lo afrontamos como Partido Socialista perfectamente preparados para este escenario", ha manifestado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales el 29 de noviembre, un adelanto de cerca de nueve meses

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

La organización asegura que la vivienda será la cuestión central de la campaña electoral y reclama a los partidos medidas contra el rentismo

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

El descubrimiento del Premio Nobel de Medicina “que antes solo podíamos soñar”: así marcan las células la memoria y las emociones en el cerebro

El germen de la optogenética se remonta a principios de los 2000 con el estudio de la proteína de un alga unicelular

El descubrimiento del Premio Nobel de Medicina “que antes solo podíamos soñar”: así marcan las células la memoria y las emociones en el cerebro

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

Iustitia Europa pide al Supremo que obligue a la JEC y a la Oficina del Censo Electoral a identificar a los afectados y garantizar que las inscripciones sometidas a la suspensión no produzcan efectos en las elecciones del 29 de noviembre

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”