Chivite apuesta por "ampliar la mayoría social" para poder aprobar normativas "tan importantes" como las de Navarra

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La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este lunes, ante el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez, que "necesitamos ampliar la mayoría social para sacar adelante medidas" como las que está adoptando el Gobierno de Navarra, por ejemplo, en vivienda, "porque sí tiene una mayoría social" para aplicar unas políticas "que ayuden realmente a la gente frente a los fondos buitre".

"En Navarra lo que se está consiguiendo es arrinconar a la especulación y en un medio plazo de tiempo creo que Navarra lo conseguirá. De eso es de lo que se trata", ha indicado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación.

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A su juicio, "falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda". "Y espero que estas elecciones amplíen esa base social, esas mayorías políticas que puedan permitir esas medidas. También me alegro de que el presidente del Gobierno haya decidido llevar esos decretos al Consejo de Ministros para que se aprueben. Esa es la esperanza que yo tengo", ha añadido.

Preguntada por la publicación de UPN en la red social X, en la que señala que "el cambio empieza en Navarra", Chivite ha respondido que "no sé" si se han "enterado de que primero tenemos unas elecciones generales". "Primero hay unas elecciones generales. Y eso de que el cambio empieza en Navarra, desde luego no hay ninguna encuesta que lo sustente. Una cosa son deseos y otra cosa son realidades y realidades objetivas", ha indicado.

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También en respuesta a los periodistas, ha señalado que "tuve oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno cuál era mi opinión, y además así lo expresé también el sábado pasado en el Comité Regional que teníamos desde el Partido Socialista", donde le trasladó que "independientemente de lo que decidiera el secretario general y presidente del Gobierno, el Partido Socialista de Navarra estaba preparado".

"Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea, como lo estamos haciendo desde luego en Navarra. Yo le transmití al presidente del Gobierno mi opinión al respecto, pero creo que esto tampoco era ninguna sorpresa. Básicamente hoy lo que ha hecho es ratificar lo que se venía adelantando durante todo el fin de semana", ha apuntado.

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En cuanto a las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido a españoles que no voten por correo el 29N, Chivite ha señalado que Ayuso, "como máxima expresión de la ultraderecha, copia exactamente las estrategias de la ultraderecha que hace en todos los países". "Esto de que empiece a perfilar el halo de la manipulación electoral, de la manipulación de los resultados... Yo creo que este es un recurso como muy manido de la ultraderecha", ha afirmado.

Según ha añadido, "tenemos un sistema electoral que funciona con total seguridad, y me parece de verdad que estas estrategias que apelan a la falta de confianza en las instituciones y la democracia, flaco favor hacen a nuestro sistema democrático".

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Preguntada sobre si este adelanto electoral puede influir en las posteriores elecciones forales, Chivite ha respondido que "ahora estamos a esta tarea, como partidos políticos". "El Gobierno de Navarra va a seguir trabajando como lo viene haciendo, estamos trabajando ahora en los presupuestos, en ese plan de inversiones", ha explicado.

Según ha remarcado, "una cosa es todo lo que tiene que ver con la política desde el Gobierno de Navarra, que ahí estamos trabajando, y otra parte tiene que ver con los partidos políticos". "En todo caso, ya veremos a ver cuál es el resultado. Ahora afrontamos estas elecciones generales y lo afrontamos como Partido Socialista perfectamente preparados para este escenario", ha manifestado.

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