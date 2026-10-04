Victoria del español David Almansa en Motegi

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Japón de Moto3 que se ha disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi', por delante de los también españoles Máximo Quiles (KTM) y Álvaro Carpe (KTM). EFE
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