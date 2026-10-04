Verstappen gana en Sepang, por delante de Antonelli y Hamilton; Alonso, octavo

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el aplazado y caótico Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en Malasia y que arrancó con algo más de hora y media de retraso, a causa de la lluvia.

Verstappen, de 29 años, logró su primer triunfo del año al elevar a 72 su propia tercera marca histórica de victorias en la Fórmula Uno, en una carrera en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato al concluir segundo, un puesto por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

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Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) acabaron octavo y decimoséptimo, respectivamente, una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimotercera posición y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en decimonovena.

El doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a los 45 años y recién renovado con Aston Martin, logró su mejor resultado del año al puntuar por tercera vez esta temporada, con UN AMR26 deficiente; después de haber acabado décimo en Mónaco y noveno en Países Bajos.

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El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, un puesto por delante del otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar; en una carrera tras la cual Antonelli lidera con 320 puntos, 84 más que su compañero George Russell, que abandonó este domingo a falta de seis vueltas.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) concluyó séptimo, por delante de otro oceánico, el neozelandés Liam Lawson (RB).

Alonso firmó otra sensacional carrera para acabar octavo, un puesto por delante del inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo.

El debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) protagonizó la remontada del día, y, tras arrancar último avanzó doce puestos para cruzar meta en décima posición, capturando el último puntos en liza. EFE

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