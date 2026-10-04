Tres detenidos relacionados con la agresión contra los acampados por la vivienda en Oviedo

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Oviedo, 4 oct (EFE).- La Policía Nacional ha confirmado este domingo que tres personas fueron detenidas la madrugada del sábado por un delito de agresiones y daños contra los acampados por la vivienda en la plaza de la Escandalera de Oviedo.

El incidente quedó parcialmente registrado en vídeos difundidos en redes por algunas de las organizaciones participantes en la acampada, que calificaron a los agresores de "grupúsculo fascista".

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La pasada tarde del sábado los acampados convocaron una concentración que reunió a algo más de medio millar de personas en la plaza de la Escandalera en rechazo a lo que consideraron una "agresión fascista".

En los vídeos difundidos por redes se puede observar a los detenidos y a una cuarta persona realizando saludos nazis en la plaza de la Escandalera. EFE

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