Técnico del Sporting Hortaleza: No íbamos a participar en un acto que se aleja del fútbol

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Madrid, 4 oct (EFE).- Jorge Mendoza, entrenador del Sporting de Hortaleza, remarcó este domingo, tras la suspensión del encuentro de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey en el campo del Atlético Unión Güímar, que su equipo recibió “pedradas” en el autobús y que “no” iba “a participar en un acto que se aleja del fútbol”.

En declaraciones a ‘Tiempo de Juego’ de ‘Cope’, según recoge el citado programa en un comunicado, expuso: "Camino al campo, recibimos lo que todo el mundo ha visto en ese autobús, con pedradas y con huevos, han llegado a abrir el portón".

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“En los vídeos aparece cómo son ellos mismos, los del cuerpo técnico y jugadores del Güímar los que están agrediendo, claro, la seguridad no está garantizada”, continuó el técnico, que aludió a la decisión del equipo de no disputar el encuentro ante tales hechos: “Lo que no íbamos a permitir era participar en un acto que se aleja del fútbol".

“Esto no era fútbol, fútbol es intensidad e ir fuerte, pero sabemos que siempre se queda en el campo”, explicó el entrenador.

El partido, previsto para las 13:00 hora local, fue suspendido a las 13:45 horas de este domingo por el árbitro Rafael Aguilar Prat, que explicó en el acta que la Guardia Civil garantizaba “la seguridad durante todo el encuentro” y añadió que el Sporting Hortaleza no quiso disputar el partido por “las circunstancias vividas” con el lanzamiento de objetos a su llegada al campo y a la salida al terreno de juego.

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“Tras 37 minutos de retraso esperando al dispositivo de la Guardia Civil, llega el teniente de la Guardia Civil Carlos Ortega, responsable del operativo. Reunidos en el vestuario el equipo arbitral, ambos delegados de equipo (Jonay Alberto Bernardo Pérez, del A.D. Güímar, y Luis Martínez Urquiza, del Sporting Hortaleza) y la delegada federativa, le trasladamos nuestra confianza en el dispositivo. El teniente nos confirma que la seguridad está garantizada durante todo el encuentro”, aseguró el colegiado en el acta.

“Tras esto, Luis Martínez Urquiza (delegado del Sporting Hortaleza) nos comunica que debe hablar con su cuerpo técnico y sus jugadores para ver si deciden jugar el partido. A su regreso, Luis Martínez Urquiza nos comunica de forma clara que, tras hablar con la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores, el Sporting Hortaleza no quiere disputar el encuentro”, reseña el acta arbitral.

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En ese sentido, el árbitro explica que “los motivos que alega” para no jugar el partido “son las circunstancias vividas tanto a su llegada al campo como durante la previa a la salida al terreno de juego, hechos que le han llevado a que emocionalmente no estén preparados para jugar”, en referencia al lanzamiento de piedras al autobús y los hechos denunciados por el Sporting de Hortaleza de agresiones y amenazas. EFE