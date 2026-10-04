Talavante: triunfo y cornada en el festival que cerraba la temporada sevillana

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Álvaro Rodríguez del Moral

Sevilla, 4 oct. (EFE).- Alejandro Talavante, que resultó herido grave, también ha marcado el techo artístico del festival organizado en la plaza de la Maestranza a beneficio de La Hermandad de la Estrella y la asociación Autismo Sevilla que sirvió para clausurar la temporada taurina sevillana de 2026.

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El diestro extremeño cuajó la actuación más importante ante un novillo, el tercero, marcado con el hierro de El Freixo al que cuajó una actuación de exquisito temple con capote y muleta en la que supo exprimir la dulce nobleza de un animal, eso sí, muy falto de fibra.

El matador pacense estuvo francamente bien, desde que durmió la embestida en los lances iniciales hasta que llegó a torearlo prácticamente de salón con la mano izquierda.

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Después de un pinchazo le echó mano y le volvió a alcanzar en el suelo propinándole un pitonazo en el muslo derecho del que no tardó en brotar la sangre. El torero permaneció en el ruedo hasta dar muerte a su enemigo y aún tuvo arrestos de pasear las orejas desde el tercio hasta la puerta de la enfermería en la que entró por su pie pero visiblemente maltrecho para ponerse en manos del equipo del doctor Mulet.

Fue el mejor pasaje de un festejo interminable que se había abierto con la amable despedida de Joao Moura, 46 años después de su presentación en esta misma plaza. El rejoneador portugués compartió la lidia con su hijo del mismo nombre y brindó la lidia de su enemigo a Javier Buendía y Rafael Peralta Revuelta. El peso recayó en su hijo que exhibió su buen toreo a caballo aunque dejó todo el protagonismo a su padre en la ovación final.

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Había más notas sentimentales como el retorno de César Rincón que no terminó de entenderse por completo con un novillo de Jandilla que desarrolló demasiadas complicaciones. Tampoco terminó de lucir por completo Andrés Roca Rey, alma del festejo, que lidió un sobrero de Garcigrande con más clase que nervio que le vino demasiado chico.

Mucha más enjundia tuvo la actuación de Pablo Aguado, que volvía a la plaza de la Maestranza después de su grandiosa actuación de la Feria de San Miguel. El diestro sevillano llegó a cuajar algunos capotazos de verdadero primor y un puñado de muletazos de dulcísimo temple a un animal pajuno, también del hierro de El Freixo, que acabó totalmente desentendido.

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Cerraba el festejo el joven novillero Pepe Martínez que certificó su entrega desde que se marchó a portagayola a recibir al sexto, de Julio de la Puerta. Esa entrega indeclinable fue su mejor aval a riesgo de pasarse de rosca cuando el festejo rebasaba las tres horas de metraje.

Concluía así una nueva temporada en el coso del Baratillo, una clausura que también cerraba el primer año de gestión de la empresa Lances de Futuro, la firma de José María Garzón, al frente de la plaza de la Maestranza que volverá a abrir sus puertas el 28 de marzo de 2027, que será Domingo de Resurrección.

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FICHA DEL FESTEJO

Se lidiaron, por este orden, un ejemplar de Benítez Cubero para rejones, manejable; otro de Jandilla, deslucido; un primero de El Freixo, noble pero sin fondo; el cuarto ha sido un sobrero de Garcigrande, noble y soso; el quinto, también de El Freixo, ha resultado manso y pajuno; el sexto ha sido un novillo de Julio de la Puerta, de más a menos.

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Joao Moura, padre e hijo, oreja

César Rincón, palmas

Alejandro Talavante, dos orejas tras aviso que paseó antes de ingresar en la enfermería

Roca Rey, oreja

Pablo Aguado, ovación tras petición

El novillero Pepe Martínez, ovación tras aviso

Lleno de ‘no hay billetes’ en tarde muy calurosa. Dentro de las cuadrillas fue muy aplaudido el picador Espartaco en la lidia del quinto. La presidenta Macarena de Pablo-Romero se despedía del palco. EFE

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arm/jla