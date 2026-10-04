Sordo (CCOO) aboga por una movilización "amplia" que reivindique la vivienda, pero también los salarios

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El secretario general de CCOO, Uani Sordo, ha abogado por que se produzca una movilización "amplia" que reivindique la vivienda, pero también los salarios, y cree que, sin descartar la posibilidad de huelga general, hay que medir la respuesta que se da, porque no es la misma situación la de las grandes ciudades, las zonas turísticas o la de la España vaciada. Además, cree que se abre un escenario propicio para una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE de cara a elecciones, aunque "mucho tiempo no queda".

En una entrevista en Radio Euskadi, Sordo se ha referido a la movilización generada en respuesta por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, y por el rechazo el pasado viernes en el Congreso a los decretos de vivienda.

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El líder sindical no ha descartado la huelga general y considera que la reivindicación "es bastante transversal", pero también que "el tema de la vivienda no afecta igual en las grandes ciudades, en las zonas turísticas, en las islas o en la España vaciada". "Por tanto, hay que medir también en ese sentido la respuesta", ha subrayado.

También ha apuntado que se deben incluir reivindicaciones adicionales porque la de los salarios, "además del precio de la vivienda". "Todo esto tiene que aglutinar algún tipo de movilización de carácter amplio", ha destacado, para indicar CCOO prevé impulsar jornadas de movilización mediante la confluencia con otros agentes.

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ELECCIONES

En cuanto a un eventual adelanto de las elecciones generales y la posibilidad de una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, Unai Sordo ha dicho que se abre un escenario propicio para ello.

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"La vivienda moviliza mucho a la gente joven, que es la que más lo sufre, y en ese terreno sí es una oportunidad. En todo caso, cada uno tiene que hacer sus deberes y yo siempre he tenido claro que ese espacio finalmente va a llegar a un consenso sobre cómo concurrir a elecciones, lo que pasa es que mucho tiempo no queda", ha subrayado.