Sekulic (Barça): "No hay que poner ninguna excusa, sino que hay que jugar mejor"

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Murcia, 4 oct (EFE).- Aleksander Sekulic, entrenador del Barça, aseguró este domingo, tras perder por 100-94 en la pista del UCAM Murcia, que "no hay que poner ninguna excusa, sino que hay que jugar mejor".

"Fue un partido muy intenso, con mucha energía, emociones y contacto en el que el rival anotó muchos puntos en el último cuarto y el balance defensivo fue crucial para llegar a este resultado ante un gran equipo y ante el que concedimos demasiados rebotes. Ellos jugando con el apoyo de la afición y también con su defensa se llevaron el encuentro", dijo el técnico esloveno en la sala de prensa.

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Sobre si la fatiga pudo ser clave apuntó lo siguiente: "Fue una doble jornada de Euroliga y el rival estuvo toda la semana preparando este encuentro y no es fácil pero no hay que poner ninguna excusa sino que hay que jugar mejor y debemos estar juntos en estas situaciones".

Sekulic particularizó con Kevin Punter, capitán y líder ofensivo del equipo. "Kevin es un jugador con mucho talento y experiencia. El oponente preparó el partido pensando en su defensa aunque él encontró la manera de encestar", dijo aludiendo al escolta neoyorquino, que fue el máximo anotador del choque con 18 puntos pero eso no bastó para ganar en Murcia. EFE

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Ij/sab