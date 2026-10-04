Sánchez expresa su "solidaridad y cariño" por las dos víctimas del temporal en Cataluña

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Madrid, 4 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este sábado su solidaridad y cariño por los dos fallecidos en el temporal en Cataluña y ha hecho un llamamiento a la precaución evitando "desplazamientos innecesarios" ante una situación meteorológica muy complicada.

Lo ha escrito en su perfil de la red X tras las lluvias torrenciales que han afectado principalmente a Barcelona y que el Servicio Meteorológico de Cataluña ha señalado que pasarán "a la historia de los registros climáticos" de la región, con récords en varias estaciones meteorológicas de la ciudad condal.

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"Las intensas lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Cataluña, especialmente en zonas de Barcelona donde dos personas han fallecido a causa del temporal", ha escrito el presidente del Gobierno, por lo que ha trasladado toda su solidaridad y cariño a familiares y amigos de las víctimas.

Ha expresado su agradecimiento a "todos los que están velando" por la seguridad de los ciudadanos y ha pedido a los catalanes que sigan "las indicaciones de los perfiles oficiales en emergencia".EFE

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