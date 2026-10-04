Pedro Martínez: "Nos faltó más contundencia defensiva para evitar sus parciales"

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Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, destacó la importancia de sumar un triunfo “en un partido que pudo ganar cualquiera”, y en el que, a su juicio, les faltó “contundencia defensiva” para evitar los parcial en contra del Monbus Obradoiro.

“El partido lo llevamos bien en muchos momentos, pero en sucesivas ocasiones nos han hecho algunos parciales que les han permitido entrar en el partido. Nos han hecho parciales de 10 y 11 puntos, incluso un 13-0. Ahí hemos recibido algunas canastas fáciles y también hemos fallado algunos tiros fáciles”, analizó.

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“En general, dentro de que ha sido un partido muy igualado que lo ha podido ganar cualquiera, mi sensación es que durante muchos partidos teníamos el partido controlado y lo estábamos jugando para ganarlo”, continuó.

En rueda de prensa, el técnico madridista pidió valorar el trabajo que realizó el Obradoiro “por la intensidad y el esfuerzo” que mostró durante todo el encuentro.

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“Da igual de dónde vengamos nosotros, el mérito es suyo por jugar con esa intensidad. No pongo ninguna excusa por nuestra parte, felicito al Obradoiro por jugar así porque se tiene que jugar así. Nosotros ha habido bastantes momentos en los que nos hemos adaptado bien a esa exigencia, pero en otros no”, subrayó.

“Hemos acabado con casi un 40 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos, pero en algún momento nos faltó mover el balón más rápido para que esos mismos tiros fueran con un poco más de ventaja. Hemos fallado algunos tiros libres importantes y luego en los momentos malos también hemos estado mal en defensa, si hubiéramos estado un poco más consistentes esos parciales no hubieran sido tan grandes”, expuso. EFE

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