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Munar vence a Jacquet sin grandes dificultades y pasa a seminifinales del torneo de Tokio

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Tokio, 4 oct (EFE).- El español Jaume Munar (número 64 del ranking ATP) venció este domingo al francés Kyrian Jacquet (número 86) por 6-4 y 6-2, en un partido que ganó sin grandes dificultades y que le asegura el pase a las semifinales del torneo de tenis de Tokio, donde podría enfrentarse con Carlos Alcaraz (número 3).

Munar sentenció el encuentro en una hora y 40 minutos, en una mañana nublada pero agradable en la pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa.

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Aunque el juego comenzó igualado, con grandes puntos de ambos tenistas, a Jacquet comenzaron pronto a faltarle las fuerzas y encadenó fallo tras fallo.

Tras su victoria, Munar lanzó varias bolas a los aficionados japoneses, que las recogieron con gusto. "Son fantásticos", dijo el balear, en una entrevista con los organizadores desde la pista, sobre el público japonés.

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Munar explicó que lleva varias semanas viendo a Jacquet jugar a un gran nivel, por lo que este domingo trató de ser agresivo en el saque y dar lo mejor de sí.

En semifinales, el español se enfrentará al ganador del duelo entre Alcaraz y el canadiense Denis Shapovalov (n.46), programado para esta tarde. EFE

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