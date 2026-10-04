Moncho Fernández: El Baskonia nos ha aplastado a partir del segundo cuarto

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Vitoria, 4 oct (EFE).- El entrenador del Fiatc Girona, Moncho Fernández, dijo que el Baskonia les aplastó a partir del segundo cuarto y no achacó la derrota a los problemas que tuvieron en el viaje para llegar a Vitoria.

El técnico gallego destacó en rueda de prensa que entraron “bien” en el partido con acierto y defensa. “El único lunar fue el rebote”, matizó.

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“Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo”, apuntó Moncho Fernández, que señaló al rebote o al balance defensivo entre otros aspectos.

“En los últimos 30 minutos no hemos podido competir al nivel físico que exigía el partido”, lamentó el técnico del equipo catalán, que dijo que es difícil medir cuánto les afectó “haber estado 8 horas de pie en un aeropuerto y llegar a las 03.00 horas a dormir”.

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“Tengo que felicitar a mi club por el trabajo que han hecho para tener las mejores condiciones. Ha sido excepcional”, insistió Moncho Fernández, después de que el vuelo del equipo se cancelara por las inclemencias meteorológicas.

“Ha sido titánico”, resaltó sobre el esfuerzo de su entidad, y agradeció las facilidades del club de Zaragoza, donde pasaron la noche.

“Hemos llegado tarde en todo. Ellos han hecho un trabajo defensivo excepcional y hay mucho mérito de Baskonia”, consideró Moncho Fernández, que espera una liga muy igualada, “como todas las anteriores”, en la que en la última jornada “habrá muchos equipos jugándose muchas cosas”. EFE

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jd/ism