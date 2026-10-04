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Marlaska destaca la labor de la Guardia Civil frente al narcotráfico y el reto migratorio

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Cádiz, 4 oct (EFE),- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la labor de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y la gestión de los flujos migratorios, un trabajo que, según ha afirmado, sitúa a España como "uno de los países más seguros del mundo".

Grande-Marlaska ha presidido este domingo en Cádiz el desfile y parada militar de la Guardia Civil, el acto central de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita. También han asistido, entre otras autoridades, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

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Durante su intervención, el titular de Interior ha subrayado el compromiso "inequívoco" del Gobierno con los casi 85.000 efectivos que integran el instituto armado en todo el territorio nacional. Grande-Marlaska ha destacado que su labor al frente del ministerio se ha visto marcada "desde el primer momento" por el impacto del narcotráfico en el Campo de Gibraltar y la presión migratoria en la costa de Andalucía.

En su balance de gestión, ha contrapuesto las "recetas simplistas" a la inversión continua y la planificación, y ha resaltado el incremento de retribuciones y el plan de infraestructuras de seguridad, dotado con 1.000 millones de euros ya invertidos y otros 1.000 millones comprometidos.

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Además el ministro ha valorado la reducción de las llegadas de migrantes irregulares a Canarias "en más de un 55 %" respecto al año 2025 y la bajada de la tasa de criminalidad en el Campo de Gibraltar, situada "seis puntos por debajo" de la media nacional.

Respecto a la situación en Ceuta, el ministro ha admitido la complejidad del escenario actual en la ciudad autónoma. "Soporta hoy una situación excepcional, extraordinaria, y la vamos a revertir lo antes posible, que nadie lo dude", ha asegurado Grande-Marlaska.

Por su parte, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González ha destacado el despliegue del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, dotado con 190 millones de euros desde el año 2018, que ha permitido detener a 34.499 delincuentes e incautar 2.320 toneladas de droga.

Asimismo, González ha ensalzado el máximo histórico de efectivos en la Guardia Civil, casi 85.000 agentes, superando el 12 % de presencia femenina, y el impacto de la oferta de empleo público aprobada para 2026 con 3.240 plazas de ingreso

La Guardia Civil ha celebrado su Semana Institucional en Cádiz por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita. Este domingo ha tenido lugar un desfile y parada militar donde han estado representadas distintas especialidades y servicios del instituto armado. EFE

jmb/erv/oli

(Foto) (Vídeo)

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