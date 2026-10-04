Luis León Sánchez y Natalia Fischer revalidan el titulo en la Titan Desert de Almería

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Carlos de Torres

Mojácar (Almería), 4 oct (EFE).- Dominadores de principio a fin a lo largo de los 4 días de competición. el murciano Luis León Sánchez en hombres y la malagueña Natalia Fischer en mujeres revalidaron los títulos de campeones de la Titan Desert de Almería, tras una ultima jornada de 60 km entre Tabernas y Mojácar que terminó con el histórico triunfo del marroquí Youssef Issmaili.

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En un final muy disputado, donde la navegación jugó alguna que otra mala pasada, Issmaili, marroquì residente en Madrid, aprovechó su opción para dar a su país la primera victoria en una Titan. Superó por 4 segundos a Luis Ángel Maté, Miguel Muñoz y al irlandés Nicolas Roche, hijo del mítico Stephen Roche, ganador del Tour de Francia 1987.

A su paso, a salvo de incidencias de última hora, entró en meta entre serpentinas Luis León Sánchez, renovando el título de 2025, en una edición muy especial para el ganador de 4 etapas en el Tour, ya que ha competido en el mismo pelotón juntos a sus hermanos Pedro Leon, exjugador del Real Madrid y actual presidente del Murcia, y Antonio León.

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Luisle subió al podio acompañado por el cordobés Miguel Muñoz y el portugués Bruno Rosa, segundo y tercero respectivamente. La quinta plaza para Issmaili, quien ya sueña con ganar la prueba reina de la Titan Desert en su país el próximo mes de mayo.

"He ido día a día, y en la primera etapa pude resolver esta Titan. Lo importante es disfrutar en familia. Cuando te pones un dorsal ya compites y eso se nota, aunque tampoco llegas a sufrir demasiado. Me gusta que mis hermanos hayan vivido esta experiencia, y todos la hemos disfrutado", señaló Luisle en la meta de Mojácar.

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En categoría femenina, la reina absoluta fue la esteponera Natalia Fischer, quien mostró con 4 victorias en solitario la versión de su mejor temporada. La dos veces campeona de Europa y múltiple de España, levantó la bici en la meta como ganadora por segundo año consecutivo.

Su esperado duelo con la dominadora del desierto, la neerlandesa Tessa Kortekaas, no llegó a producirse por el dominio de la ciclicta del Extremadura Ecopilas.

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"No me esperaba este dominio porque Kortekaas es una gran corredora. Llegué muy bien porque tenia la preparación de la Copa del Mundo y he podido llevarme una victoria que tanto me alegra. Ha sido mi mejor año de toda mi vida deportiva. Termino hoy mi temporada y ahora toca descansar", concluyó la malagueña. EFE

(Fotos)