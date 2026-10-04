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Luis León Sánchez y Natalia Fischer revalidan el titulo en la Titan Desert de Almería

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Carlos de Torres

Mojácar (Almería), 4 oct (EFE).- Dominadores de principio a fin a lo largo de los 4 días de competición. el murciano Luis León Sánchez en hombres y la malagueña Natalia Fischer en mujeres revalidaron los títulos de campeones de la Titan Desert de Almería, tras una ultima jornada de 60 km entre Tabernas y Mojácar que terminó con el histórico triunfo del marroquí Youssef Issmaili.

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En un final muy disputado, donde la navegación jugó alguna que otra mala pasada, Issmaili, marroquì residente en Madrid, aprovechó su opción para dar a su país la primera victoria en una Titan. Superó por 4 segundos a Luis Ángel Maté, Miguel Muñoz y al irlandés Nicolas Roche, hijo del mítico Stephen Roche, ganador del Tour de Francia 1987.

A su paso, a salvo de incidencias de última hora, entró en meta entre serpentinas Luis León Sánchez, renovando el título de 2025, en una edición muy especial para el ganador de 4 etapas en el Tour, ya que ha competido en el mismo pelotón juntos a sus hermanos Pedro Leon, exjugador del Real Madrid y actual presidente del Murcia, y Antonio León.

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Luisle subió al podio acompañado por el cordobés Miguel Muñoz y el portugués Bruno Rosa, segundo y tercero respectivamente. La quinta plaza para Issmaili, quien ya sueña con ganar la prueba reina de la Titan Desert en su país el próximo mes de mayo.

 "He ido día a día, y en la primera etapa pude resolver esta Titan. Lo importante es disfrutar en familia. Cuando te pones un dorsal ya compites y eso se nota, aunque tampoco llegas a sufrir demasiado. Me gusta que mis hermanos hayan vivido esta experiencia, y todos la hemos disfrutado", señaló Luisle en la meta de Mojácar.

En categoría femenina, la reina absoluta fue la esteponera Natalia Fischer, quien mostró con 4 victorias en solitario la versión de su mejor temporada. La dos veces campeona de Europa y múltiple de España, levantó la bici en la meta como ganadora por segundo año consecutivo.

Su esperado duelo con la dominadora del desierto, la neerlandesa Tessa Kortekaas, no llegó a producirse por el dominio de la ciclicta del Extremadura Ecopilas.

"No me esperaba este dominio porque Kortekaas es una gran corredora. Llegué muy bien porque tenia la preparación de la Copa del Mundo y he podido llevarme una victoria que tanto me alegra. Ha sido mi mejor año de toda mi vida deportiva. Termino hoy mi temporada y ahora toca descansar", concluyó la malagueña. EFE

(Fotos)

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