Los trenes de Rodalies no circularán este domingo, excepto en las líneas RL3, RL4 y R16

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Rodalies ha anunciado este domingo de madrugada que los trenes del servicio ferroviario de cercanías y media distancia sigue suspendido en Cataluña hasta nuevo aviso como consecuencia de la situación meteorológica, con excepción de las líneas RL3, RL4 y R16.

Los únicos servicios que continuarán circulando son las líneas RL3 y RL4 en Lleida y la R16, entre Tortosa y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), "siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan".

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La suspensión, este sábado, de los trenes de cercanías dejó sin opción de ningún tipo de transporte a docenas de personas en la estación de Sants de Barcelona, donde han pasado la noche a la espera de que puedan viajar a sus destinos.

El servicio de Metro en Barcelona, por otro lado, ha comenzado a operar desde las cinco de la madrugada tras su cierre a las doce de la noche como consecuencia de las lluvias.

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En el aeropuerto de Barcelona-El Prat, por su parte, se vivió este sábado una jornada complicada, con vuelos suspendidos y retrasos de hasta cuatro horas. Las lluvias ocasionaron, incluso, goteras en la torre de control, según han explicado en las redes sociales los controladores aéreos.

La compleja situación meteorológica que todavía se vive en Cataluña y sobre el mar ha llevado a Protección Civil a pedir a los ciudadanos que se informen del estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

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En la ciudad de Barcelona, según ha informado la Guardia Urbana esta madrugada, está cortada por inundación en la calzada la carretera C-17, a la altura de Ciutat Meridiana, y la C-16, en la salida de la plaza Borràs, por deslizamientos de tierras a su paso por Sant Cugat. EFE