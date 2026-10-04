Laura Martínez, Eva Pérez y Luis Barroso, sin opciones a las medallas

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Los españoles Laura Martínez y Eva Pérez, en -48 kilos, y Luis Barroso, en -60, se quedaron sin opciones a luchar por las medallas en la primera jornada de los Mundiales de judo que comenzaron este domingo en Bakú.

Laura Martínez, bronce universal en Budapest 2025 y continental en Montpellier 2023 y Tiflis 2026, cedió en su primer combate por ippon ante la turca Tugce Beder, campeona mediterránea este año, en el que también se subió al podio en el Grand Slam de Ulan Bator y en el Grand Prix de Qingdao.

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La otra representante turca, Merve Azak acabó también con las esperanzas de Eva Pérez en segunda ronda, mientras que Barroso superó al húngaro Csanad Geczko pero luego perdió ante el taiwanés Yung Wei Yang, subcampeón olímpico en Tokio 2020 y doble medallista mundial.

El lunes, participarán cuatro componentes de la selección española. En -52 kilos Ariane Toro se enfrentará en segunda ronda a la ganadora del duelo entre la búlgara Gabriela Dimitrova y la india Shraddha Kadubal Chopade y Ayumi Leiva a la india Nungshithoi Chanu Leishangthem, y en -66 Adrián Nieto se estrenará en la primera eliminatoria al turkmeno Serdar Rahimov y David García Torné al ganador del combate entre el emiratí narmandakh Bayanmunkh y el argentino Joaquín Tovagliari. EFE

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