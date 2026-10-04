La Generalitat envía un Es-Alert por el caudal de los ríos Ridaura y Daró en Girona

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado este domingo un mensaje Es-Alert para advertir a los vecinos de las comarcas de Girona de la situación "preocupante" de los ríos Ridaura y Daró y pedirles que se alejen de los alrededores.

En un mensaje en la red social X, Protección Civil ha instado a la población de estas comarcas a actuar con "mucha prudencia", después de que la parte más activa del temporal de lluvia esté focalizada en este momento sobre el nordeste de Cataluña.

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La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado este domingo que el caudal del río Ridaura a la altura de Santa Cristina d'Aro (Girona) ha alcanzado los 300 m3/segundo y ha superado "el umbral equivalente a un período de retorno de cien años".

La ACA pide a los ciudadanos, ante este volumen del caudal, que tengan mucha precaución y eviten acercase a la orilla del Ridaura, un río a primera hora de la mañana apenas llevaba 0,2 metros cúbicos por segundo.

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Informa, además, de que este domingo preocupan especialmente cuatro puntos de la red fluvial en Cataluña, que están en nivel de peligro: son el río Besòs a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona); el Mogent, en Montornès del Vallès (Barcelona); el Tordera, en Fogars (Barcelona) y la riera de Gotarra, en Campllong (Girona). EFE