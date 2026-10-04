La acampada de Oviedo se convierte en permanente para organizar una huelga general

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Oviedo, 4 oct (EFE).- El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Asturias, Andrés García, ha trasladado a EFE este domingo que la acampada por la vivienda de Oviedo ha decidido en asamblea "seguir en acampada" con el objetivo de organizar "desde abajo" una huelga general.

García ha explicado que la acampada, establecida la noche del pasado viernes, es solo uno de los espacios que se irán generando para organizar la huelga general y que sus futuras acciones responderán a las decisiones democráticas que tome el conjunto de sus integrantes.

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El portavoz del Sindicato de Inquilinas ha instado a "llenar las plazas, las calles y todos los lugares de trabajo" para extender más allá de la acampada la organización de la huelga general por parte de "los propios trabajadores y trabajadoras".

Los acampados, que ya suman más de medio centenar de tiendas, han tomado la decisión de permanecer en La Escandalera tras la manifestación por la vivienda convocada este mediodía por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu Vivienda d'Asturies, a la que acudieron entre 8.000 y 20.000 personas.

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Desde el sábado, la acampada ya cuenta con comisiones de trabajo y ha ampliado su organización interna con el paso de los días y la llegada de más personas. EFE