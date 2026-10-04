Juan Luis Arsuaga: "Todo es multitudinario, más de lo que lo ha sido nunca, hasta el Papa"

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Magaluf (Calvià), 4 oct (EFE).- El paleontólogo y escritor Juan Luis Arsuaga ha afirmado que resulta difícil de creer en que el ser humano cada vez sea más solitario en un mundo donde "todo es multitudinario, más de lo que lo ha sido nunca, hasta el Papa": "Veo más masa que nunca, menos individuos que nunca".

Así lo ha dicho este domingo en una rueda de prensa organizada por el Festival de Literatura Expandida Magaluf (FLEM), en Calvià (Mallorca), donde ha expresado que le gustaría que "el ser humano fuera más individuo", pero que conciertos masivos de superestrellas como Shakira o Bad Bunny dicen lo contrario.

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Nacido en Madrid en 1954, Arsuaga es catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y uno de los divulgadores científicos españoles más reconocidos.

Forma parte del equipo de investigación de Atapuerca desde 1982 y fue codirector del proyecto desde 1991, aunque, como él mismo ha reconocido, lo que le interesa es el ser humano actual, puesto que no tiene ningún "fetichismo particular por los huesos".

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Entre sus obras destaca su hasta ahora única novela, 'Al otro lado de la niebla (2005), y también libros como 'El reloj de Mr. Darwin (2009), 'Vida, la gran historia' (2019) o 'Nuestro cuerpo. Siete millones de años de evolución'(2023).

Ha publicado este 2026 'La respuesta', un libro donde reflexiona desde su punto de vista personal, cercano y claro sobre lo que la evolución revela de cómo son los humanos.

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"Ahora todo es multitudinario, más de lo que lo ha sido nunca, hasta el Papa, que ha reunido a un millón de personas, también es pop. Todo el mundo se ha apuntado a eso, a las grandes concentraciones de masas", ha indicado.

Aunque cree que esta manera de vivir puede tener una implicación en la "evolución económica y social" del ser humano, ha puntualizado que lo masivo "no es nada nuevo", y ha puesto como ejemplo el Circo Máximo de Roma, donde cabían 200.000 personas.

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"Yo me considero a mi mismo individualista, individualista social, pero individualista. Siento la necesidad de no hacer las cosas que se hacen en masa", ha detallado, si bien ha añadido: "Soy encantador".

Sobre la inteligencia artificial, Arsuaga ha anhelado el día en que "nadie le preguntará" por ello, como no lo hacen sobre los teléfonos móviles.

"Hasta hace cuatro días hablábamos por un teléfono fijo o echábamos una moneda en una cabina", ha remarcado.

En contraposición con el interés que despierta en los periodistas la IA, ha lamentado que a nadie se le ocurra preguntarle por la desaparición del dinero físico, que en el mundo actual se ha convertido en algo "invisible".

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"¿Donde está el dinero? Es invisible. Hace años que no pago con monedas, ha desaparecido", ha indicado.

Se ha definido como un epicúreo por su búsqueda del gozo moderado, una receta que aplica a todo en su vida, también como argumento para el fomento de la lectura, que debe ser por puro placer.

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"Cuando me preguntan: '¿Por qué recomendaría usted a los jóvenes que leyeran?' Todo el mundo os dirá que es muy educativo, que te hace mejor estudiante, que te hace más libre. Todo eso genial. Entonces, yo digo: '¿Por qué hay que leer? Por placer, y si no te gusta leer, pues no leas, tú te lo pierdes", ha explicado.

También ha reflexionado sobre el poco valor que muchas veces los seres humanos dan a la existencia.

"Te han regalado una vida, ¿de qué te quejas? ¿Qué probabilidad había de que aquí el espermatozoide fecundara a aquél óvulo? Estás aquí de chiripa", ha manifestado.

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Cree que esa actitud es negativa porque la persona, por un lado, no disfruta de la suerte que tiene por existir y, por el otro, tampoco se dedica a ayudar a otros que, por sus circunstancias, "tienen una vida peor".

Sobre su única novela, ha subrayado que no entiende "de donde salió", porque cuando la creó se sintió "un poco medium".

Además, ha detallado que la obra surgió un poco por impulso, aunque ha bromeado con que, aunque intenta que le venga la inspiración cuando se va a dormir, "todo lo que le viene a la cabeza son temas científicos". EFE

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