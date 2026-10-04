Joseba Etxeberría, nuevo entenador del Albacete

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Albacete, 4 oct (EFE).- Joseba Etxeberría es el nuevo entrenador del Albacete en lugar del técnico Alberto González, destituido este sábado tras perder ante el Eibar (1-3) y no sumar ninguna victoria en las ocho primeras jornadas de liga en Segunda división, en las que suma un solo puno y es colista.

El preparador vasco, que fue destituido la pasada campaña como entrenador del Real Murcia, en Primera Federación, dirigirá este lunes el entrenamiento de la primera plantilla albaceteña y será presentado oficialmente a las 13:00 horas en la sala de prensa del estadio Carlos Belmonte.

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Llega acompañado de José Antonio Valle ‘Pitxi’ como segundo entrenador y Javi González en la parcela de preparación física. El Albacete ha definido a Etxeberría como una “leyenda del fútbol español” por sus más de 600 partidos como profesional y por haber formado parte de la selección española.

Como entrenador destacó en la SD Amorebieta en la temporada 17-18, haciendo un gran inicio para después ascender como entrenador de categoría, en febrero de 2018, para coger los mandos del CD Tenerife.

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En el club isleño, con una situación complicada, arrancó de manera espectacular. 13 puntos en sus primeros cinco duelos para convertirse, en ese momento, en el mejor debutante en la historia del banquillo chicharrero y poner los cimientos para lograr con holgura el objetivo marcado.

Salió del equipo blanquiazul a comienzos de la siguiente temporada y después regresó a la disciplina bilbaína para entrenar al filial.

En el Bilbao Athletic estuvo dos temporadas y en ambas campañas logró que el joven equipo vasco jugase play off de ascenso a la LALIGA Hypermotion, siendo además en el primer curso el equipo más goleador de la categoría.

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Su siguiente experiencia sería fue de nuevo en la categoría de plata, ya que en febrero de 2022 recaló en el CD Mirandés, logrando el objetivo para el que fue contratado.

Ese verano firmó por la SD Eibar para hacerse cargo del banquillo armero y, en su primer curso, el equipo eibarrés acabó en puestos de play-off de ascenso tras una notable temporada.

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Sin embargo, fue despedido del conjunto armero la siguiente campaña, en febrero de 2025, y la anterior campaña, con el Real Murcia, tras la disputa de nueve encuentros oficiales. EFE

jml/jl