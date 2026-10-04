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Jorge Martín: "Hoy resultaba muy difícil batir a Marc"

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), líder del Mundial de MotoGP con dos puntos de ventaja sobre su compatriota Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) tras la disputa del GP de Japón, admitió que este domingo era muy difícil batir al vigente campeón.

"Estoy muy contento con las sensaciones que hemos sido capaces de encontrar. Sin duda no es el resultado que quería, quería la victoria, pero hoy resultaba muy difícil batir a Marc", afirmó el madrileño tras la carrera en el circuito de Motegi.

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"Creo que ha sido uno de esos días en los que he pilotado casi a la perfección, superfino, muy confiado, y aún así no he podido ganar, así que solo queda darle la enhorabuena a Marc por su victoria, y por mi parte muy contento porque tenemos un buen binomio para luchar el resto de la temporada. Muy contento con el podio aquí en Japón", aseguró Martín. EFE

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